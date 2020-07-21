Â

Â GÃ¼neÅŸin gÃ¼n dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve gece gÃ¼ndÃ¼z eÅŸitliÄŸi noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸleri arasÄ±nda oluÅŸan sÃ¼relere mevsim denir. DÃ¶rt mevsim bulunmaktadÄ±r. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kÄ±ÅŸ mevsimleridir.

Â

Â Mevsimlerin OluÅŸumu Nedenleri Nelerdir?

Â

Â DÃ¼nya GÃ¼neÅŸ etrafÄ±nda ve kendi etrafÄ±nda dÃ¶nmektedir. GÃ¼neÅŸ etrafÄ±ndaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ 365 gÃ¼n 6 saatte tamamlamaktadÄ±r. BÃ¶ylece dÃ¼nya Ã¼zerinde 1 yÄ±l oluÅŸur. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼neÅŸ etrafÄ±nda dÃ¶nmesi, mevsimlerin oluÅŸmasÄ±nda etken rol oynar. AyrÄ±ca eksen eÄŸikliÄŸi mevsimlerin oluÅŸumundaki temel etkenlerden birisidir.

Â

Â Her iki yarÄ±m kÃ¼rede mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaÅŸanÄ±r. Kuzey yarÄ±m kÃ¼rede yaz yaÅŸanÄ±r iken, gÃ¼ney yarÄ±m kÃ¼rede kÄ±ÅŸ mevsimi yaÅŸanmaktadÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde kuzey yarÄ±m kÃ¼rede ilkbahar mevsimi yaÅŸanÄ±r iken, gÃ¼ney yarÄ±m kÃ¼re sonbahar mevsimini yaÅŸamaktadÄ±r. BÃ¶ylece dÃ¼nyanÄ±n eksen eÄŸikliÄŸi ve yÄ±llÄ±k hareketlerine gÃ¶re dÃ¶rt tane Ã¶nemli gÃ¼nler oluÅŸur. Bu gÃ¼nler mevsimlerin baÅŸlangÄ±cÄ± olmaktadÄ±r. Buna GÃ¼n dÃ¶nÃ¼mÃ¼ adÄ± verilir. 21 Mart ve 23 EylÃ¼l tarihlerine ekinoks tarihleri denmektedir. 21 AralÄ±k ve 21 Haziran tarihlerine ise Solstis adÄ± verilir.

Â

Â Mevsimlerin oluÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca nedenlerinden birisi eksen eÄŸikliÄŸidir. Eksen eÄŸikliÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka nedenlerde bulunmaktadÄ±r. Bu nedenler ÅŸunlardÄ±r:

Â

Â - DÃ¼nyanÄ±n GÃ¼neÅŸ etrafÄ±nda dolaÅŸmasÄ± gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n geliÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸinden mevsimler oluÅŸur.

Â - DÃ¼nya Ã¼zerinde bir yerin aydÄ±nlanma sÃ¼resi nedenlerden birisidir.

Â - DiÄŸer bir neden ise DÃ¼nya Ã¼zerinde herhangi bir yerin GÃ¼neÅŸ'ten gelen Ä±sÄ± ve Ä±ÅŸÄ±k enerjisinin soÄŸurma miktarÄ±dÄ±r.

Â - DÃ¼nya Ã¼zerindeki bir yerin denizlere olan uzaklÄ±ÄŸÄ± mevsimlerin oluÅŸmasÄ±nda etkendir.

Â - DÃ¼nyadaki herhangi bir yerin yÃ¼kselti ÅŸekilleri de mevsimlerin oluÅŸmasÄ±nÄ±n nedenlerindendir.

Â

Â Mevsimlerin OluÅŸumu ve Ã–zellikleri Konu AnlatÄ±mÄ±

Â

Â Eksen eÄŸikliÄŸi mevsimlerin oluÅŸmasÄ±nda en Ã¶nemli etkenlerden birisidir. EÄŸer eksen eÄŸikliÄŸi olmasaydÄ± DÃ¼nya GÃ¼neÅŸin Ã§evresinde dolanÄ±r iken gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yeryÃ¼zÃ¼ne dÃ¼ÅŸme aÃ§Ä±sÄ± deÄŸiÅŸmeyecek ve sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri yaÅŸanmazdÄ±. Bu nedenle eksen eÄŸikliÄŸi mevsimlerin oluÅŸmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedenidir.

Â

Â DÃ¼nyada oluÅŸan dÃ¶rt mevsimin belirgin bazÄ± Ã¶zellikleri bulunur. Bu Ã¶zellikler ÅŸunlardÄ±r;

Â

Â Ä°lkbahar mevsiminin Ã¶zellikleri: DoÄŸada kÄ±ÅŸ ile yaz arasÄ±nda bulunan bir mevsimdir. Kuzey YarÄ±m KÃ¼rede Mart ve Haziran aylarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanÄ±r. Bu mevsimde sÄ±caklÄ±klar artmaya baÅŸlar ve karlarÄ±n erimesi ile bol miktarda yaÄŸÄ±ÅŸlar olabilir. BÃ¶ylece birÃ§ok baraj ve gÃ¶letler dolmaya baÅŸlar.

Â

Â Yaz mevsimi: Kuzey YarÄ±m KÃ¼rede en uzun gÃ¼nler yaz mevsiminde yaÅŸanÄ±r. SÄ±caklÄ±klarÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu mevsimdir. SÄ±caklÄ±klar Kuzey YarÄ±m KÃ¼rede 21 Haziran ile 22 EylÃ¼l arasÄ±nda, GÃ¼ney YarÄ±m KÃ¼rede ise 22 AralÄ±k, 21 Mart arasÄ±nda yaÅŸanmaktadÄ±r.

Â

Â Sonbahar mevsimi: Yaz ile kÄ±ÅŸ mevsimleri arasÄ±ndaki mevsimdir. Kuzey YarÄ±m kÃ¼rede EylÃ¼l, Ekim ve KasÄ±m aylarÄ± sonbahar mevsimidir. GÃ¼ney YarÄ±m KÃ¼rede ise Mart, Nisan ve MayÄ±s aylarÄ± sonbahar mevsimidir.

Â

Â KÄ±ÅŸ mevsimi: Kuzey YarÄ±m KÃ¼re iÃ§in AralÄ±k, Ocak ve Åžubat aylarÄ±ndan oluÅŸur. Bu mevsimde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± bazÄ± yerlerde eksilere doÄŸru dÃ¼ÅŸer. Kuzey YarÄ±m KÃ¼re iÃ§in en soÄŸuk mevsimdir. GÃ¼ney YarÄ±m KÃ¼rede ise tam tersi olmaktadÄ±r.

Â