BİST109.8350.62EURO7.69-0.50USD6.830.00ALTIN381.020.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul öncesi eğitim kurumları için açıklama: Tören yapılmayacak
    ABONE OL
    12.06.2020 - 19:57 | | AA

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul öncesi eğitim kurumları için açıklama: Tören yapılmayacak

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip corona virüs tedbirlerine aykırı olacak şekilde okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim öğretim dönemi bitiminde "belge töreni" adı altında organizasyonlar yapılmayacağı, sene sonu belgelerinin elektronik ortamda velilerin erişimine açılacağı bildirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul öncesi eğitim kurumları için açıklama: Tören yapılmayacak

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olacak şekilde okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim öğretim dönemi bitiminde "belge töreni" adı altında organizasyonlar yapılmayacağı, sene sonu belgelerinin elektronik ortamda velilerin erişimine açılacağı bildirildi.

    MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce "Okul Öncesi Eğitimde Sene Sonu İşlemlerine" ilişkin Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi.

    Yazıda, 16 Mart'tan itibaren eğitim ve öğretime ara verildiği anımsatılarak, okul öncesi eğitimde, ilkokul ve ortaokullarda olduğu gibi not verme, ortalama puan hesaplama ve sınıf geçme gibi iş ve işlemler olmadığı, salgın sürecinde de konuya ilişkin Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmadığı belirtildi.

    Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sene sonu iş ve işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği ifade edilen yazıda, "Öğretmenler, birinci ve ikinci dönem yapılan yüz yüze eğilimdeki gözlemlerine dayanarak gelişim raporlarını doldurabileceklerdir. Uzaktan eğitim yoluyla çocuklarla etkileşim içinde bulunan öğretmenler ise bu süreçteki gözlemlerini de gelişim raporlarına yansıtabileceklerdir. Kovid-19 salgın tedbirlerine aykırı olacak şekilde belge töreni adı altında organizasyonlar yapılmayacak olup söz konusu sene sonu belgeleri elektronik ortamda velilerin erişimine açılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Damada büyük şok! Evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendiSon dakika haberine göre amcasının kızı Sibel Çetin'le evlilik yapan Emrah Çetin, Esra Erol'un programında söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Emrah Çetin, eşinin 8 aylık hamile olduğunu gerdek gecesinde öğrendiğini iddia etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Valiliği'nden plajlarla ilgili açıklama! Detaylar belli oldu

    İstanbul Valiliği'nden plajlarla ilgili açıklama! Detaylar belli oldu

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de bugün corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

    12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de bugün corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

    Sıradaki Haber