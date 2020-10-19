Milli Mücadele Dönemi Nedir, Ne Zaman Başlamıştır Ne Zaman Bitmiştir?

Milli mücadele dönemi ile birlikte halk emperyalizme karşı büyük bir direniş göstermiş ve işgal hareketlerine karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düşmanı yurdundan kovmuştur. Milli mücadele dönemi yakın tarihin en önemli dönemidir. Bu dönemin iyi yorumlanması ve iyi bilinmesi her Türk vatandaşı için önem teşkil eder. Milli mücadele dönemi internette sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, milli mücadele dönemi nedir? Milli mücadele dönemi ne zaman başlamıştır? Milli mücadele dönemi ne zaman bitmiştir? İşte, Milli mücadele dönemine dair her şey.



Milli mücadele dönemi Türk kurtuluş savaşı olarak da geçen bir dönemdir. 1. dünya savaşını kaybeden Osmanlı imparatorluğunun toprakları itilaf devletlerinin etkisi ile parçalanmıştı. Bu dönemde büyük bir direniş gösterildi.



Milli Mücadele Dönemi Nedir?



Milli mücadele dönemi itilaf devletlerine karşı Türk halkının topyekün örgütlenerek savaşması sonucu ortaya çıkmış bir dönemdir. Bu dönem kurtuluş savaşı olarak da adlandırılmaktadır. Milli mücadele döneminin en önemli kişisi kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk halkı bu dönemde oldukça iyi örgütlemiş ve birlik beraberliği sağlayarak düşmana karşı muhteşem bir direniş göstermiştir. Bunun sonucunda hem doğuda hem de batıda pek çok düşman askeri çekilmek zorunda kalmış ve bu dönem başarılı bir şekilde geçilmiştir.



Milli mücadele döneminde çok cepheli savaşlar yaşanmıştır. Halk hem doğuda hem de batıda birçok savaşa girişmiştir. Milli mücadele döneminde kurulan en önemli birlik "Kuvay-i Milliye" birliğidir. Bu birliğe gönüllü olarak halktan kişiler katılmıştır. Daha sonra bu birliğin başına Mustafa Kemal Atatürk geçmiştir. Bunun sonucunda halk çok iyi şekilde örgütlenmiş ve düşmanı yenmeyi başarmıştır. Milli mücadele dönemi Yunan tarihinde de "Küçük Asya Felaketi" olarak da adlandırılmaktadır. Bu mücadelede Yunan ordusu ağır kayıplar vermiştir. Oluşturulan bu mücadele ile birlikte işgal ettiği topraklardan kaçınmak zorunda kalmıştır.



Bu dönemde pek çok yer işgal edilmiştir. En önemlileri ise İstanbul'un işgali ve İzmir'in işgalidir. İstanbul hükümeti de bu dönemde itilaf devletlerinin yanında olmuştur. Ülke oldukça zor bir dönemden geçmiştir. Bundan dolayı milli mücadele dönemi çok çetrefilli bir dönem olarak bilinmektedir. Milli mücadele sona erdikten sonra en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilen Osmanlı saltanatının sona ermesidir. Osmanlı imparatorluğu bunun sonucunda yıkıldı ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ayrıca yüzyıllardır süren hilafette bu dönem sonucunda kaldırıldı. Sevr antlaşması neticesinde ortaya çıkan milli mücadele döneminden sonra Lozan antlaşması imzalandı. Ankara hükümeti kesin olarak zafer ilan etti.



Milli Mücadele Dönemi Ne Zaman Başlamıştır?



Milli mücadele dönemi 19 Mayıs 1919 döneminde başlamıştır.



Milli Mücadele Dönemi Ne Zaman Bitmiştir?



Milli mücadele dönemi 11 Ekim 1922 yılında sona ermiştir.