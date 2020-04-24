Misyon Ne Demek? TDK'ya Göre Misyon Nedir, Ne Anlama Gelir?

Misyon kelimesi aslında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Misyon kelimesine daha çok kurumların web sayfalarında rastlamışsınızdır. Kurumlar, web sayfalarında misyonlarını açıklarlar. Misyon kelimesinin orijinali “mission” ve kelime Fransızca kökenlidir. Türkçeye misyon olarak çevrilmiştir. Misyon aslında bir şirketin ya da kurumun yönüdür, peki kelime anlamı olarak ne ifade etmektedir?



Misyon Nedir?



Misyon kelimesi, kelime anlamı olarak görev demektir. Daha çok bir şirketin, kurumun ya da kuruluşun neden var olduğunu, varoluş nedenini, hangi görevleri gerçekleştirmek üzere kurum personelinin bir araya geldiğini ifade etmek için kullanılır. Misyonunu açıklayan bir kuruluş, aslında ne için kurulduğunu neden var olduğunu ve hangi görevleri gerçekleştirmek için faaliyetlerine devam ettiğini açıklamış olur. Bir kurumun neden kurulduğu sorusunun yanıtını arıyorsanız web sayfalarındaki 'Misyonumuz' bölümünde bakabilirsiniz.



TDK'ya Göre Misyon Nedir?



TDK'ya göre misyon kelimesi görev, amaç, dinsel, bilimsel ya da diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul anlamlarına gelmektedir.