Moderatör Ne Demek? Sosyal Medya Platformlarında Moderatör Ne Yapar?

Moderatör bir olayı ya da durumu yöneten kişi demektir. Özellikle tartışma programları, söyleşiler, bilgilendirme toplantıları, internet forumları, blogları veya konserleri yöneten kişilere bu isim verilmektedir. Bu meslek mensupları bu platformu veya programları yönetir ve düzenler.

Moderatör Ne Demek?

Türkçede ki anlamı yönetici olan moderatörlük, özellikle sosyal platformun artması ve aktif kullanılmasıyla birlikte artan meslek gurubu haline geldi. Hazırlanan programı veya sunumu yayın akışına göre yönlendiren ve yöneten kişilere moderatör denmektedir. Bazı kanallar da eski ismi olan user ve kullanıcı olarak geçen basamağın üst yöneticisidir. Bu kişilere dijital platformlarda da yer verilir. Örneğin forumların yöneticisi de moderatörlerdir.

Sosyal Medya Platformlarında Moderatör Ne Yapar?

Sosyal medya ve formlarda moderatörler admin görevlisi gibidir. Tüm şifre ve yetkiler bu kişi üzerindedir. Konuları yönetme, silme, kaldırma veya kilitleme gibi durumları moderatörler yapar. Halk arasın da moderatör her ne kadar sadece sunucu veya spiker olarak bilinse de işin aslı öyle değildir. Moderatörler aslında sosyal medya yöneticisi veya takipçisi olan kişilerdir. Burada plan ve takip en önemli husustur.

Modere etmekten türeyen bu işi yapanlar, durumu veya olayı sürükler, sürdürür. Yani kendine verilen görev çerçevesinde oturumu yönetir, söz verir, konu dağıtır, akışı sağlar. Tartışma programlarında konuyu müzakere eder. Herkese eşit ve adetli davranır. Mesafesini eşit tutar. Sonunda da konuyu özetlemek manasında toparlar ve seyirciye aktarır. Böylece görevini tamamlamış olur.