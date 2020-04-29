Müfreze Ne Demek? Tdk'ya Göre Müfreze Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müfreze kelimesi için genelde sadece askeri bir durum ile ilgili olduğu bilgisi vardır. Bunun dışında Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman müfreze sözcüğü, ‘Farklı görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, gruba bağlı olmayan küçük gruptan kurulmuş birlik’ anlamına gelir.



Müfreze Nedir?



Müfreze özellikle savaş alanlarında hesaba katılmamış bazı durumlar için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. TDK açısından değişik görev ve hizmetlerin yerine getirmek amaçlı askeri küçük gruplar ve birlik olarak ele alınır. Bu birlik özgün olarak herhangi bir kuruma bağlı olmadan bazı işlerin yerine getirilmesi için kurulur.



‘’Dört kişilik müfreze atlarını durdurmuştu.’’ R. H. Karay



TDK'ya Göre Müfreze Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre Müfreze kelimesinin anlamı, ‘Çeşitli askeri görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesi için, küçük birlikten oluşmuş, belli bir kuruluşa bağlı olmayan ve geçici olarak oluşturulan gruplar’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün.



Özellikle savaş esnasında özel bazı durumları yerine getirebilmek için geçici olarak kurulur. Müfreze içerisindeki asker sayısı ise ele alınacak göre ve hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda Müfreze kelimesini gündelik yaşam içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda edebi eserlerde ya da televizyonda karşılaştığınız zaman cümleyi kolayca anlamanız mümkün.