Müşavir Ne Demek? Tdk'ya Göre Müşavirlik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müşavir, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu sebepten dilimize Arapçadan geçmiş ve yerleşmiştir. Müşavir sözlüğünün manası ise müşavere eden danışman manasına gelmektedir.



Müşavir Ne Demek?



Müşavir sözcüğü etimolojik olarak Arapça şwr kökünden gelen muşāwir yani “danışman, müşavere eden kişi” sözcüğünden alıntıdır. Arapça kökenli olan bu sözcük muşāwara yani “danışma” sözcüğünden türemiştir. Kısaca bilgi ve düşüncesi güvenilen ve bu bilgilerin alınması ve görüş bildirmesi için kendisine danışılan vazifeli kimse.



Mali müşavir, gerçek veya tüzel kurum ve kişilerin hesap bilgilerini düzenleyen, borç, varlık ve sermaye giriş çıkışlarını yapan kişidir. Teknik müşavir, bir meslekte Matematik, Fizik, kimya vb. bilimlerden elde edilen bilgileri yapım ve iş ve alanında uygulamak için görüşü alınan kişidir. Adli müşavir ise hukuki mevzularda danışma hizmeti sunan kişi veya bürodur. Son olarak yasal müşavir ise Medeni haklarının kısıtlanması lüzum olan yetişkin bir bireye görüşü alınmak üzere atanmış kişidir.



TDK’ye Göre Müşavirlik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Hakim olduğu belirli konularda kendisinden üst konumda bulunan kişinin işlerini yerine getirmesine yardımcı olan ve üstüne fikir ve görüşlerini sunan yardımcıdır. TDK’ye göre müşavirlik kelimesinin anlamı ise danışmanlık, danışmanın yaptığı görevdir. Mali müşavir, teknik müşavir, adli müşavir ve yasal müşavir gibi farklı alanlarda müşavirler bulunmaktadır.