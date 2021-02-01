Mütevellit Ne Demek? (Tdk) Mütevellit Kelimesinin Cümle İçerisindeki Kullanımı Nasıl Olur?

Mütevellit, kökeni Arapça olan kelimedir. Aslında çok eski zamanlardan günümüze kadar varlığını korusa da yerini kaybetmemiştir. Halen özellikle büyüklerimiz tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Mütevellit Ne Demek? (TDK)

Eski Türkçe kelimeler cümle içerisinde kullanılırken anlamlarına daha çok dikkat edilmelidir. Bu kelimeler bazen sandığımızdan farklı bir anlam taşıyor olabilir. Ayrıca bu kelimeleri cümle içerisinde kullanmak anlatıma daha farklı bir hava katarken çoğunlukla konuşmacılar ve büyüklerimiz tarafından kullanılır. Mütevellit, kelime anlamı olarak iki farklı şekilde kullanılmaktadır.

TDK anlamını ilk olarak verecek olursak meydana gelmiş, bir şeyden ileri gelmiş olarak açıklanmaktadır. Bir diğer anlamı ise doğmuş, dünyaya gelmiştir. Genellikle cümle içerisinde dolayı, yüzünden, ötürü, sebepten ve için kelimeleri yerine kullanılır.

Mütevellit Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı Nasıl Olur?

Mütevellit kelimesi iki farklı anlam içerdiği için iki ayrı anlamı içinde cümleler içerisinde inceleyelim;

Meydana gelmiş, bir şeyden ileri gelmiş: Size karşı mahcup olduğumdan mütevellit karşınıza çıkamadım. Doğmuş, dünyaya gelmiş: İlk çocuğu kız mütevellit olup şimdi erkek evlat istiyorlar.