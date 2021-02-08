Müttaki Ne Demek? (Tdk) Mütteki Olmak Nedir, Mütteki Kime Denir?

Kuran'ı Kerimde muttakiler, takva üzerine olanlar ve doğru yoldan ayrılmayanlar olarak tanımlanır. Sırat-ı müstakim ifadesi de bu anlama gelen bir diğer ifadedir.



Muttaki Ne Demek? (TDK)



Muttaki hem anlamı hem de yazımı karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.



Mütteki - Yanlış

Mutteki - Yanlış

Müttaki - Yanlış



TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı şu şekildedir: Muttaki.



Muttaki kelimesinin anlamı ise İslam'ın kurallarına uygun yaşayan ve haramdan kaçınan, dindar kişidir. ''İttika'' kelimesinden türetilmiş olan muttaki sözcüğünün ilk anlamı ise dayanan, sırtını bir yere vermiş olandır.



Muttaki Olmak Nedir?



Muttaki olmak, sadece hayra yönelmek, küçük büyük tüm günahlardan kaçınmak ve Allah'ın azabından korkmak demekti. Takva kelimesiyle aynı kökten gelen bu sözcük Allah'ın rızasını kazanmış kullar için kullanılır.



Muttaki Kime Denir?



Muttaki, mal mülk hırsına kapılmamış, bol bol zekat ve sadaka veren kişilere denir. Bunun dışında bol bol tövbe ve ibadet eden mümin kullar da muttaki olarak tanımlanır.



Bu sıfatla övülmüş kişilerin ortak özellikleri vardır. Bunların başında tamamen dürüst ve adil olmaları gelir. Ahiret gününde Allah tarafından hesaba çekileceğine iman eden muttaki kullar, buna uygun bir şekilde yaşamaya gayret gösterirler. Bol bol ihsanda bulunup zina, hırsızlık ve faiz gibi büyük günahların tamamından uzaklaşırlar. Muttakiler için ahiret, dünya hayatından daha önemli olduğu için vakitlerinin çoğunu ibadet ederek geçirirler.