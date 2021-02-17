Muvafakatname Nedir, Ne İşe Yarar? Muvafakatname Nasıl Alınır?

Muvafakatname genel anlamda bakılırsa izin verildiğine dair yazılı bir evrak anlamını taşımaktadır. Birçok farklı konu için muvafakatname düzenlenebilir.

Muvafakatname Nedir?

Muvafakatname yazılı ve resmi bir belgedir. Düzenlendiği konu farklılık gösterebilir. Genel anlamda konu belirtilerek hazırlanır ve konuyla ilgili olarak izinlerin verildiği beyan edilir. Bazı resmi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli belgeler arasındadır. Muvafakatname resmi açıdan geçerli yazılı bir belgedir.

Muvafakatname Ne İşe Yarar?

Kısaca açıklamak gerekirse muvafakatname düzenlendiği konu hakkında konuyla ilgili olan sorumlu kişiden izin alındığını gösteren bir belgedir. Özellikle birçok kurumda bazı işlemlerin yapılabilmesi için sorumlu kişiden alınacak muvafakatnameye ihtiyaç bulunmaktadır. Genellikle gayrimenkul en çok kullanılan sektörler arasındadır.

Taşınmaz satışında eşlerin muvafakatname vermesi yasal bir zorunluluktur. Bunun dışında veraset intikallerinde, Boşanmış ebeveynlerin 18 yaş altı çocukların pasaport işlemleri için gerekli resmi bir belgedir. Ayrıca çocukların sportif faaliyetlere katılımı gibi birçok günlük konuda karşımıza çıkan belgelerden biridir.

Muvafakatname Nasıl Alınır?

Muvafakatname resmi bir işlem için kullanılacaksa mutlaka noter huzurunda yapılması ve onaylanması gereklidir. Belgenin düzenleneceği kişi ve yasal sorumluları belge düzenlenirken noterde bulunmak zorundadır. Muvafakatnamede yer alacak bireylerin kimlik, öğrenci belgesi gibi gerekli evrakların yanlarında olması önemlidir.

Düzenlenecek izin belgesi hangi konu hakkındaysa o konuda dilekçe şeklinde yazılmalı, konu ile ilgili tüm bilgilere ve kişinin kimliğine ait bilgilere yer verilmelidir. Muvafakatnamenin geçerli olması için noter huzurunda düzenlenmesi ve noterden onaylı olması gereklidir.