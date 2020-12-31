N İle Eşya İsimleri: N Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Günlük hayatta N harfi ile başlayan birçok eşya var olmaktadır. Bu eşyalar ve kullanım şekilleri bize kolaylık sağlamaktadır.



N Harfi İle Başlayan Eşyaları Nelerdir?



Yaşantımızı daha konforlu bir hale getiren yaşam kalitemizi artıran eşyalardan bir tanesi de N harfi ile başlayan eşyalardır. N harfi ile başlayan eşyalar namazlık namaz kılmamıza yarayan örtü işlemini görmektedir. Nevresim yorganları örten güzel görünmesini sağlayan örtüdür. Nal ayakların altına çakılan demir atların ayaklarına zarar gelmesini önlemektedir.



Nakış makinesi dikiş dikmeye yarayan çeşitli motifler yaparak giyim ve havlularda aksesuar olarak kullanılmaktadır. Neşter ameliyatlarda insanların tedavisinde kesici bıçak görevini görmekte olup ameliyatlarda cerrahların kullandığı keskin bir alettir. Bunlar gibi birçok N harfi ile başlayan eşyalara örnek olarak nargile narenciye sıkacağı nazar boncuğu naylon ve ney olarak günlük hayatta kullandığımız eşyalara örnek verebilmekteyiz.