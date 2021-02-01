Namaste Ne Demek? İngilizce Olan Namaste Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Meditasyon yaparken ya da yoga öğretileri esnasında ön plana çıkan bir kelime olması ile beraber, gündelik yaşam için de namaste kelimesinin belli bir anlamı bulunmaktadır. Bu doğrultuda internet üzerinden namaste ne demek pek çok kişinin de araştırıldığı sözcükler arasında geliyor.

Namaste Ne Demek?

Bölgesel açıdan değişkenlik gösterse bile genel olarak namaste kelimesinin karşılığı, ‘Merhaba ya da hoşçakal’ biçiminde ifade edilmektedir. Tabii bu sadece bir reverans anlamına gelmez. Aynı zamanda karşı kişiye verilen saygı ve felsefi açıdan insan sevgisine gösterir. Bu sebepten dolayı namaste kelimesi dünya çapında yayılmış en önemli sözcükler içerisinde yer alır.

İngilizce Olan Namaste Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Namaste kelimesinin Türkçe anlamına bakıldığı vakit, ‘Merhaba’ karşılığı aldığı görülüyor. Ancak bu ifade genel bir tanım olduğundan dolayı, aynı zamanda Türkçe karşılığı olarak, ‘Hoş çakal’ üzerinden de ifade edildiğini dile getirmek mümkün. Burada önemli olan ortak şekilde karşı kişiye verilen saygıdır. O yüzden aynı zamanda yoga öğretileri ile beraber felsefi yönden de ele alınarak kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün.