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    08.02.2021 - 16:01 |

    Nayino Ne Demek? Şarkılarda Geçen Nayino Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Türkü, halk edebiyatında yer alan nazım türlerinden biridir. Türkülerin en önemli özelliklerinden biri unutulmaya yüz tutmuş eski kelimeleri ve deyişleri dinleyicilerle buluşturmaktır. Son yıllarda hit olan Nayino kelimesi de türkülerde sıklıkla geçen sözcüklerden biridir. Birçok dinleyici tarafından Nayino kelimesinin anlamı merak ediliyor. Nayino ne demek ve hangi anlamlara geliyor? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Nayino Ne Demek? Şarkılarda Geçen Nayino Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Rumca kökenli bir sözcük olan Nayino, özellikle Karadeniz türkülerinde sıklıkla geçen bir kelimedir. Kelimenin ''Nayinoma'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

    Nayino Ne Demek?

    Nayino, Karadeniz bölgesinde sık kullanılan bir hitap sözüdür. Genelde erkekler tarafından kullanılan bu sözcük, sevgilim, sevdiceğim, bir tanem anlamına gelir. Nayinoma kelimesi ise Rize, Trabzon ve Gümüşhane gibi Doğu Karadeniz şehirlerinde yaygın olarak kullanılır. Bir halk deyişi olan nayinoma ise, ''canım yoluna kurban olsun'' manasına gelir.

    Şarkılarda Geçen Nayino Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Birçok şarkıda ve halk türkülerinde geçen nayino, özlenen kişi, sevgili, yar demektir. Genellikle ayrılık ve hasret gibi duyguların anlatıldığı türkülerde geçen bu kelimeye birçok şiirde rastlamak da mümkün.

     

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