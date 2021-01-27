27.01.2021 - 00:24 |
Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ne Yazıkki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Genellikle cümlelerin başında kullanılan ''ne yazık ki'' kelimesi ''maalesef'' ile eş anlamlıdır. Cümleyi kuran kişinin üzgün olduğunu belirtir. Günlük hayatta da sıklıkla dile getirilen bu kelimenin anlamı kadar nasıl yazıldığı da merak ediliyor. TDK'ya göre ne yazık ki nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.
Ne yazık ki kelimesinin sonundaki ''ki'' Türkçede bağlaç ve iyelik eki olarak kullanılır. Örneğin: ''Üzülerek söylüyorum ki'' (Bağlaç), ''Bu benimki bu da seninki'' (İyelik eki)
TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Ne yazık ki.
Sözcüğün ''Ne yazıkki'' - ''Neyazıkki'' ve ''Neyazık ki'' şeklinde yazılması yanlıştır. Kalıp ifadelerden biri olan Ne Yazık Ki, birleşik bir kelime değildir. Bu nedenle tüm kelimeler birbirinden ayrı yazılır.
Örnek Cümleler:
1- Ne yazık ki sınavdan istediğim kadar yüksek puan alamadım. (Doğru)
2- Benim de haberim yok ne yazıkki. (Yanlış)
3- Neyazık ki biz de kendisine saatlerdir ulaşamıyoruz. (Yanlış)