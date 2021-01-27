Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ne Yazıkki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Ne yazık ki kelimesinin sonundaki ''ki'' Türkçede bağlaç ve iyelik eki olarak kullanılır. Örneğin: ''Üzülerek söylüyorum ki'' (Bağlaç), ''Bu benimki bu da seninki'' (İyelik eki)



TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Ne yazık ki.



Sözcüğün ''Ne yazıkki'' - ''Neyazıkki'' ve ''Neyazık ki'' şeklinde yazılması yanlıştır. Kalıp ifadelerden biri olan Ne Yazık Ki, birleşik bir kelime değildir. Bu nedenle tüm kelimeler birbirinden ayrı yazılır.



Örnek Cümleler:



1- Ne yazık ki sınavdan istediğim kadar yüksek puan alamadım. (Doğru)

2- Benim de haberim yok ne yazıkki. (Yanlış)

3- Neyazık ki biz de kendisine saatlerdir ulaşamıyoruz. (Yanlış)