Nefes İsminin Anlamı Nedir? Nefes Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan nefes ismi özellikle hitap açısından oldukça hoş bir etki sunmaktadır. Son dönemlerde özellikle Türkçede isim olarak hem kız hem de erkek çocukları adına büyük beğeni topluyor. Bu değerli Nefes isminin anlamı üzerinden bilgi alabilir ve buna göre çocuğunuz adına listeye koyabilirsiniz.



Nefes Ne Demek?



Birçok kişinin aşağı yukarı bildiğin nefes, isim ile beraber sözcük anlamı üzerinden değerlendirilir. Ancak farklı şekillerde tabir edilmesiyle değişik manalara da gelebiliyor.



- Yaşama sebebi, başkaları adına yaşam kaynağı olan kişi

- Yaşamayı sağlamak konusunda soluk alıp verme imkanı sunan

- Hayat belirtisi ve canlılık

- Tanrıyı övmek adına ezgi ile söylenen koşuk

- İlahi

- Alevilerin ve Bektaşilerin düşünce ve görüşlerini belirtmek amacıyla yazılmış olan şiir



Görüldüğü üzere sadece yaşam kaynağı olarak soluk alıp vermek değil, aynı zamanda daha birçok farklı anlamı üzerinden değerlendirilir.



Nefes İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Erkek ya da kız çocukları için bu ismi kullanmak isteyen pek çok aile, nefes adının Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu güzel isim Kur'an'da yer almaz.