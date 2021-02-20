Nergiz İsminin Anlamı Nedir? Nergiz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nergiz ismi süs bitkisi anlamına sahip bir isimdir.



Nergiz Ne Demek?



Yeni doğan kişilere ilk olarak bir isim verilir. Bu isimler anne ve babalar tarafından seçilir. Anne ve babalar hamilelik aşamasındayken bebeklerine güzel bir isim bulmak için internette birçok araştırma yapar. Yeni doğacak çocuklara genellikle anlamı olan isimler tercih ediliyor. Anlamı olan isimler her zaman daha çok tercih edilen isimlerdir.



Nergiz ismi de ön plana çıkan ve yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Nergiz isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından oldukça merak ediliyor. İnternet üzerinden Nergiz isminin anlamına kolayca ulaşılabiliyor. Nergiz ismi süs bitkisi anlamında olan bir isimdir.



Nergiz İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



İsimlerle alakalı birçok merak edilen konu bulunuyor. Özellikle bir ismin Kuran içerisinde geçip geçmediği çok merak edilerek araştırılan bir konudur. Nergiz ismi Kuran içerisinde olmayan bir isimdir. Her ne kadar anlamı olan bir isim olsa da Kuran içerisinde yer almıyor. Türkiye'de kullanımı oldukça fazla olan bu isim, yeni doğan kız çocukları için aileler tarafından tercih ediliyor.