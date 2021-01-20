Nesibe İsminin Anlamı Nedir? Nesibe Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nesibe Türkçede yaygın şekilde değerlendirilen ve kökeni Arapçaya dayanan bir isimdir. Özellikle anlamı itibariyle Arapçada kelime yapısı üzerinden de çok fazla değerlendirilir. Ancak Türkçede isim olarak ele alınır ve kız çocukları için öne çıkar. Tek başına kullanılabilir veya başka isimler üzerinden de uyumlu olursa değerlendirilebilir.



Nesibe Ne Demek?



Yapılan internet üzerindeki araştırma ile beraber Nesibe ismine rastlayan pek çok ebeveyn, bu isminin anlamını öğrenmeye çalışıyor. Özellikleri anlamı ile beraber dikkatleri üzerine toplayan bir isim olduğunu söylemek gerekir.



- Soylu

- Soyu temiz



Bir soyu temsil etmesi ile beraber çocuk için verilebilecek en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Soylu bir insan olduğunu ve aynı zamanda bu şekilde yaşayacağına anlatan bir isim şeklinde de ifade etmek mümkün. Böylesi özel ve karakteristik anlamı eşliğinde öne alabilir ve kız çocuğu için ona güzel bir isim vaat edebilirsiniz.



Nasibe İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapça olan Nasibe isminin Kur'an'da geçip geçmediği anlamı kadar merak edilen konular içerisinde geliyor. Nasibe adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Özellikle soylu ve soyu temiz şeklinde iki farklı anlamı ile beraber, kız çocuklar için değerlendirilecek en güzel isimlerden biridir. Tabii sadece sunduğu özel ve etkili Nesibe isminin anlamı değil, aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu kapsamında de değer gören bir isim olduğunu söylemek mümkün. Bu güzel adı listeye ekleyebilir ve diğer isimler ile beraber değerlendirerek kullanma ihtimalini ön plana çıkarabilirsiniz.