Neval İsminin Anlamı Nedir? Neval Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Neval kökeni Arapça olan bir isimdir. Bu ismin en önemli özellikleri içerisinde hem kız hem de erkek çocukları adına kullanılmasıdır. Yani unisex bir isimdir ve minik Neval isminin anlamı ile yavrunuz için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca başka isimlerle değerlendirebilir veya tek başına kullanabilirsiniz.



Neval Ne Demek?



Neval ismi iki farklı anlamı ile öne çıkmakta ve değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda değişik anlamları kapsamında dilediğinizi tercih edebilir ve o anlamı üzerinden çocuğunuz için güzel bir isim sunabilirsiniz.



- Talih ve kısmet

- Bahşiş veya bağış



Bu şekilde değişik anlamları ile beraber güzel isimler içerisinde yer alıyor. Özellikle minik bir çocuğun talihini ve kısmetin açık olduğuna yönelik karakteristik bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Bu yönüyle değerlendirilebilecek en özel isimler arasında gelmektedir.



Neval İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son dönemlerin en ilgi çeken ve hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan adlar içerisinde Neval geliyor. Kökeni Arapça olan ve yerleşik olarak Türkçede yaygın kullanılan bu güzel isim konusunda, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak ediliyor. Neval ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Arapçada aynı zamanda günlük yaşamda kelime anlamı üzerinden de değerlendirilen bu güzel isim, Türkçede talih ve şans anlamları ile daha çok sevilmektedir. Bu anlamları üzerinden kız ya da erkek çocuğunuz için ona özel bir isim koyabilirsiniz. Özgün yapısı ile başka hiçbir isme benzemeyen etkileyici bir alternatiftir.