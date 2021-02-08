Nezdinde Ne Demek? (TDK) Nezdinde Bulunan Ve Nezdinde Gitmek Nedir?

Nezdinde kelimesiyle eş anlamlı olan birçok sözcük ve tamlama vardır. Kalıp olarak kullanılan bu ifadelerden bazıları şunlardır: ''Onun nazarında'' - ''Ona göre'' - ''Onun huzurunda''



Nezdinde Ne Demek? (TDK)



Nezdinde bir kişinin kuralları ya da bakış açısı demektir. Aynı zamanda söz konusu kişinin yanında, tarafında anlamına da gelir.



Örnek Cümleler:



1- Onun nezdinde kendisi hariç herkes suçlu ve günahkardır.

2- Babamın nezdinde tembellik en büyük kusurlardan biridir.



Nezdinde Bulunan ve Nezdinde Gitmek Ne Demek?



Nezdinde bulunan, bir kişinin yanında çalışmak ya da bir kurumun çatısı altında olmak demektir. Nezdinde gitmek ise birine doğru gitmek ve bir kişinin yolunda ilerlemek anlamına gelir.