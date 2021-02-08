08.02.2021 - 16:56 |
Nezdinde Ne Demek? (TDK) Nezdinde Bulunan Ve Nezdinde Gitmek Nedir?
Farsça kökenli bir sözcük olan nezdinde ''nezd'' kelimesinden türetilmiştir. Fakat günümüzde sadece ek almış hali olan nezdinde sözcüğü kullanılır. Nezd kelimesinin sözlük anlamı yan ve huzurdur. Birisinin huzurunda ya da birinin bakış açısına göre demek istediğimizde bu kelimeyi kullanırız. TDK'ya göre nezdinde ne demek ve cümle içerisinde nasılsın kullanılır? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Nezdinde kelimesiyle eş anlamlı olan birçok sözcük ve tamlama vardır. Kalıp olarak kullanılan bu ifadelerden bazıları şunlardır: ''Onun nazarında'' - ''Ona göre'' - ''Onun huzurunda''
Nezdinde Ne Demek? (TDK)
Nezdinde bir kişinin kuralları ya da bakış açısı demektir. Aynı zamanda söz konusu kişinin yanında, tarafında anlamına da gelir.
Örnek Cümleler:
1- Onun nezdinde kendisi hariç herkes suçlu ve günahkardır.
2- Babamın nezdinde tembellik en büyük kusurlardan biridir.
Nezdinde Bulunan ve Nezdinde Gitmek Ne Demek?
Nezdinde bulunan, bir kişinin yanında çalışmak ya da bir kurumun çatısı altında olmak demektir. Nezdinde gitmek ise birine doğru gitmek ve bir kişinin yolunda ilerlemek anlamına gelir.