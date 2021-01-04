Nurgül İsminin Anlamı Nedir? Nurgül Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nurgül kökeni Farsça olan ve Türkçede oldukça uzun yıllardır bulunan bir isimdir. Zaten iki isim ile bir araya geldiği için tek başına kullanması daha doğrudur. Ayrıca kolay telaffuzu ve oldukça zayıf telaffuzu nedeniyle, kız çocukları için güzel bir isim alternatifidir. Bu yüzden Nurgül isminin anlamı İnternet üzerinden günümüzde en fazla aratılan isimler içerisinde yer alıyor.



Nurgül Ne Demek?



İki farklı isim üzerinden bir araya gelerek kendini özel bir anlam kazanmış olan Nurgül ismi, anlam üzerinden çok sevilen bir ad olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda Nurgül'ün anlamı, ‘Günün en parlak olanı’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda ışık saçan güzel ile beraber parlak gibi etkileyici ve hoş anlamlara sahiptir. Bu sebepten dolayı günümüze sevilen ve oldukça değer gören en güzel isimler içerisinde yer alıyor.



Nurgül İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Minik yavruları için Nurgül ismini koymak isteyen birçok kişi, bu ismi Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmek istiyor. Nurgül Kur'an'da yer almaz. Güzel bir anlamı bulunan ve hoş bir ifadeye sahip olan Nurgül adını kullanabilirsiniz.