Nurhan İsminin Anlamı Nedir? Nurhan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nurhan kökeni hem Arapça hem de Türkçe olan nadir isimler arasındadır. Yani çok eski dönemlerden bu yana Arapçada ve Türkçede kullanılmış bir isimdir. Aynı zamanda tek başına veya başka isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlayan bir addır.

Nurhan Ne Demek?

Nurhan ismi kız çocukları için değerlendirilecek en güzel adlardan biridir. Aynı zamanda tarihi ve dini olarak ele alınabilecek anlamları eşliğinde seviliyor.

- Nur'un yöneticisi

- Nur'un Hakimi

Sadece anlamları değil aynı zamanda güzel bir okunuş sağladığı için de sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. O yüzden birçok ebeveynin son dönemlerde sevdiği ve incelediği isimler içerisinde bulunmaktadır.

Nurhan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Köken olarak Nurhan ismi hem Türkçe hem de Arapçaya dayanır. Bu yönden Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilen durumlardan biridir. Nurhan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Eski dönemlerde daha sık kullanılan ve günümüzde yeniden dikkat çeken bu güzel ismi, kız çocuğunuz için ona bahşedebilirsiniz. Henüz bir isim konusunda net bir karar almamış iseniz, listeye eklemek isteyeceğiniz güzel ve anlamlı isimler içerisinde yer almaktadır.