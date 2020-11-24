Öğretmenlerin yarısı işi bırakmak istiyor

Türk Eğitim Sen’in 15 bin 811 öğretmenle yaptığı “24 Kasım Öğretmenler Günü Anketi”nden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, anketle öğretmenlerin yaşam ve çalışma koşulları ile ekonomik ve mesleki sorunlarını ölçmek istediklerini söyledi. Türkiye genelinde online olarak 9-16 Kasım’da yapılan ankete 15 bin 811 öğretmenin katıldığını aktaran Geylan’ın paylaştığı anketin sonuçları özetle şöyle:

- Yüzde 72’si aldıkları maaşın yetersiz olduğunu, yüzde 52’si daha iyi iş bulursa mesleği bırakacağını ifade ediyor.

- Bütçelerinden en çok gıdaya (yüzde 70) pay ayırıyor.

- Yüzde 42’si salgın döneminde kredi çekti.

- Yüzde 51’i ay sonunda ceplerinde hiç para kalmadığını ifade etti.

- Yüzde 14’ü ek iş yapıyor.

- Yüzde 39’u uzaktan eğitim için tablet ya da bilgisayar aldı.

- Yüzde 15’i vefa-filyasyon-mahalle gruplarında gönüllü çalıştı. Bunların yüzde 62’si koruyucu malzeme ve ekipman verilmediğini belirtti.

- Yüzde 55’i okulların açılmasından tedirgin oldu.

- Salgında yüz yüze eğitim veren öğretmenlerin yüzde 54’ü okullarında Kovid-19 vakası görüldüğünü ifade etti.

- Yüzde 66’sı Kovid-19 vakası sonrası eğitime devam edildiğini belirtti.

- Yüzde 62’si salgın döneminde kendilerini değersiz hissetti.

- Yüzde 90’ı salgın döneminde öğretmenlerin çalışmadan ücret aldıklarını ifade eden yazı ve konuşmaların öğretmenlik mesleğinin itibarını ve prestijini zedelediğini ifade ettti. Liyakatsizlik ve sendikal ayrımcılık bir diğer imaj zedeleyen faktörler oldu.

- Yüzde 43’ü kısmen mesleki tükenmişlik hissettiklerini belirtti.

- Yüzde 82’si yıpranma payı ile emekliliğin gelmesini istemekte.

- Yüzde 70’i 3600 ek gösterge talep etmekte.