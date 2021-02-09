Ön Ad Nedir? Cümle Örnekleri İle Ön Adlar (Sıfatlar) Konu Anlatımı

Ön adlar yapı bakımından üçe ayrılır. Basit sıfatlar, ek almamış tek bir kelimeden oluşur. Türemiş ön adlar ise yapım eki alan sıfatlardır. İki kelimenin bitişik yazılmasıyla oluşan ön adlara ise bileşik sıfat denir.



Ön Ad Nedir?



Ön ad, cümlelerdeki özne ve nesnelerin özelliklerinden en az bir tanesini niteler. Sıfat adıyla da bilinen ön adlar küçültme ve pekiştirme yapmak için de kullanılır.



Cümle Örnekleri İle Ön Adlar (Sıfatlar) Konu Anlatımı



1- Niteleme sıfatları:



İsimleri biçim ve şekil yönünden belirten sıfatlardır.



Örnek cümleler:



Bugün kendime kırmızı bir elbise aldım.



Kırmızı - Basit niteleme sıfatı



Babamın kare desenli gömleğini herkes beğendi.



Kare desenli - Türemiş niteleme sıfatı



Açgözlü insanları hiç sevmem.



Açgözlü - Birleşik niteleme sıfatı



2- Belirtme sıfatları



Belirtme sıfatları ise kendi içinde dörde ayrılır.



1.A - İşaret sıfatları:



Bu araba sizin mi? (Bu)

Evimiz şu tepenin arkasında. (Şu)



1.B.- Sayı sıfatları:



Amcam bize birer tane çikolata aldı. (Birer)



Not: Sayı ve niteleme sıfatları bir arada kullanılır.



Kendime bugün iki yeni kalem aldım.



İki- Sayı sıfatı

Yeni - Niteleme sıfatı



1.C - Belgisiz Sıfat:



Yaz tatilinde birçok kitap okudum. - (Birçok)

Bazı zamanlar insan ne yapacağını bilemiyor. (Bazı)



1.D- Soru sıfatı:



Sizin ev hangi tarafta kalıyor? (Hangi)

Kaç tane kitap okudun? (Kaç)