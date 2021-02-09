Ön Ad Nedir? Cümle Örnekleri İle Ön Adlar (Sıfatlar) Konu Anlatımı
Varlık ve isimlerin şekil, renk ya da sayısal özellikleri hakkında bilgi veren ön adlara sıfat denir. Sıfatlar kendi içerisinde nitelik ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Belirtme sıfatlarında miktar ve yoğunluk belirtilirken, nitelik sıfatlarında durum ve biçim bilgisi verilir. İsimlerden önce kullanıldığı için bu adı almıştır. Ön ad nedir ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Ön adlar yapı bakımından üçe ayrılır. Basit sıfatlar, ek almamış tek bir kelimeden oluşur. Türemiş ön adlar ise yapım eki alan sıfatlardır. İki kelimenin bitişik yazılmasıyla oluşan ön adlara ise bileşik sıfat denir.
Ön Ad Nedir?
Ön ad, cümlelerdeki özne ve nesnelerin özelliklerinden en az bir tanesini niteler. Sıfat adıyla da bilinen ön adlar küçültme ve pekiştirme yapmak için de kullanılır.
Cümle Örnekleri İle Ön Adlar (Sıfatlar) Konu Anlatımı
1- Niteleme sıfatları:
İsimleri biçim ve şekil yönünden belirten sıfatlardır.
Örnek cümleler:
Bugün kendime kırmızı bir elbise aldım.
Kırmızı - Basit niteleme sıfatı
Babamın kare desenli gömleğini herkes beğendi.
Kare desenli - Türemiş niteleme sıfatı
Açgözlü insanları hiç sevmem.
Açgözlü - Birleşik niteleme sıfatı
2- Belirtme sıfatları
Belirtme sıfatları ise kendi içinde dörde ayrılır.
1.A - İşaret sıfatları:
Bu araba sizin mi? (Bu)
Evimiz şu tepenin arkasında. (Şu)
1.B.- Sayı sıfatları:
Amcam bize birer tane çikolata aldı. (Birer)
Not: Sayı ve niteleme sıfatları bir arada kullanılır.
Kendime bugün iki yeni kalem aldım.
İki- Sayı sıfatı
Yeni - Niteleme sıfatı
1.C - Belgisiz Sıfat:
Yaz tatilinde birçok kitap okudum. - (Birçok)
Bazı zamanlar insan ne yapacağını bilemiyor. (Bazı)
1.D- Soru sıfatı:
Sizin ev hangi tarafta kalıyor? (Hangi)
Kaç tane kitap okudun? (Kaç)