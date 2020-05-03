Optimum Ne Demek? Tdk'ya Göre Optimumluk Kelimesinin Anlamı Nedir?

Optimum, Latince kökenli bir kelimedir. Bundan dolayı Türkçeye Latinceden geçmiştir. Optimum kelimesinin anlamıysa, en elverişli olan manasına gelmektedir.



Optimum Nedir?



Gündelik yaşam içerisinde çok sık kullanılan optimum, ''en elverişli, en uygun'' anlamlarını taşımaktadır. Cümleye göre farklı durumlar içerisinde ''uygun değer'' anlamına da gelmektedir. Bir organizmanın tam olarak gelişebilmesi için seri ve uygun çevre faktörü anlamına geldiğinden, hem bir alan ve hem de canlılar üzerinde çok sık kullanılan bir kelime olarak ön plana çıkmaktadır.



TDK'ya Göre Optimumluk



TDK sözlüğüne bakıldığında, optimumluk kelimesinin ''en elverişli ve en uygun'' anlamlarını taşıdığı görülmektedir. Kullanıldığı cümlede, uygun ve elverişli tabirini katmaktadır. Yazılı basında veya televizyonda, optimum kelimesinin kullanımına rastlamak mümkündür. Aynı zamanda gündelik yaşamda da kullanıldığı görülmektedir.



Latinceden Türkçe geçmiş olan optimum kelimesi, farklı anlamlar içermektedir. Türkçede daha çok sıfat olarak kullanılan optimum kelimesi, biyoloji ve kimya alanlarında çok sık kullanılmaktadır. Işık, sıcaklık ve nem anlamlarına da gelen optimum kelimesi, Latinceden geçmesine rağmen Türkçe için çok uygun bir kelimedir. Optimumluk kelimesi, en iyi değeri ifade etmektedir.