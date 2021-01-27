BİST1.536-0.27EURO8.930.01USD7.340.05ALTIN437.52-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Orta Çağ Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ortaçağ Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    27.01.2021 - 00:23 |

    Orta Çağ Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ortaçağ Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Orta çağ nasıl yazılır? Türk Dil kurumuna göre orta çağ kelimesinin doğru yazılışı nasıldır? Orta çağ kelimelerinin yazım yanlışı olmasının nedeni birleşik iki kelimenin bitişik olarak yazılmasıyla mı ortaya çıkmaktadır? Orta çağ kelimesi nasıl yazılır orta çağ ve TDK'ya göre doğru yazılışı nasıldır hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

    Orta Çağ Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ortaçağ Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Orta çağ ilk çağ bitmesiyle yeni buluşların ve fetihlerin yeni başlangıçlara sebep olduğu yüzyıla verilen addır.

    Orta Çağ Nasıl Yazılır?

    Orta çağ kelimesinin doğru yazılışı orta çağ şeklinde ayrı olarak yazılmasıyla mümkün olmaktadır. Orta çağ kelimeleri iki kelimenin birbirini anlam olarak tamamlaması şeklinde olmaktadır. Orta çağ şeklinde cümleler içinde ayrı yazılmaktadır.

    TDK'ya Göre Orta Çağ Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

    ​​​​​Türk Dil kurumuna göre orta çağ kelimesi ayrı şekilde yazılmaktadır. Yazım yanlışı olarak ise bitişik yazılması ortaçağ şeklinde olmaktadır. Orta çağ anlam olarak belirli bir zaman dilimini belirtmektedir. Türk Dil kurumunun belirlediği kurallara göre orta çağ şeklinde ayrı yazılması uygun görülmektedir. Sözlü anlatımda belirgin olarak nitelendirilemediği için yazım olarak doğruluğu kesinlik kazanmaktadır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

    Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    Komşuları haber alamayınca fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı

    Komşuları haber alamayınca fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber