Orta Çağ Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ortaçağ Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Orta çağ ilk çağ bitmesiyle yeni buluşların ve fetihlerin yeni başlangıçlara sebep olduğu yüzyıla verilen addır.



Orta Çağ Nasıl Yazılır?



Orta çağ kelimesinin doğru yazılışı orta çağ şeklinde ayrı olarak yazılmasıyla mümkün olmaktadır. Orta çağ kelimeleri iki kelimenin birbirini anlam olarak tamamlaması şeklinde olmaktadır. Orta çağ şeklinde cümleler içinde ayrı yazılmaktadır.



TDK'ya Göre Orta Çağ Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



​​​​​Türk Dil kurumuna göre orta çağ kelimesi ayrı şekilde yazılmaktadır. Yazım yanlışı olarak ise bitişik yazılması ortaçağ şeklinde olmaktadır. Orta çağ anlam olarak belirli bir zaman dilimini belirtmektedir. Türk Dil kurumunun belirlediği kurallara göre orta çağ şeklinde ayrı yazılması uygun görülmektedir. Sözlü anlatımda belirgin olarak nitelendirilemediği için yazım olarak doğruluğu kesinlik kazanmaktadır.