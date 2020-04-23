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    HaberlerEğitim Haberleri Ortaokul Nasıl Yazılır? Orta Okul Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ortaokul Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:08 |

    Ortaokul Nasıl Yazılır? Orta Okul Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ortaokul Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Birleşik kelimelerin doğru yazılışı en çok yapılan hatalardan birisidir. En çok sorulan sorulardan birisi bitişik mi ayrı mı yazılır sorusudur. Ortaokul kelimesi nasıl yazılacağı TDK sözlüklerinde bulunabilir. Aynı zamanda kelimelerin eş anlamı olan sözcüklerde sözlüklerden öğrenilebilir. Peki, ortaokul kelimesi nasıl yazılır? Eş anlamlısı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Ortaokul Nasıl Yazılır? Orta Okul Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ortaokul Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Ülkemizde yapılan en çok yazım hataları birleşik kelimelerde yapılmaktadır. Kelimelerin ayrı yada bitişik yazılacağı çoğu zaman bilinmemektedir. Bu konuda Türk Dil Kurumunun resmi sitesinde kelimelerin doğru yazılışları bulunmaktadır.

    Ortaokul TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumuna göre ortaokul kelimesi birleşik yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ''ortaokul'' şeklinde olmalıdır.

    Ortaokul Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Birleşik kelimelerde çoğu zaman hatalar yapılmaktadır. Ortaokul kelimesinin cümle içerisinde doğru ve yanlış şekilde kullanımı aşağıda örnekler ile belirtilmiştir.

    - Kardeşim bu sene ortaokula başlayacak. ''Ortaokul'' kelimesi birleşik yazıldığı için doğru kullanılmış.
    - Kardeşim bu sene orta okulu bitirecek. ''Ortaokul'' kelimesi ayrı yazılmamalıdır. Yanlış kullanılmış.

    Ortaokul Nedir?

    Ortaokul öğrencilerin ilkokuldan sonra liseye hazırlandıkları 3 yıllık öğretim okuludur

     

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