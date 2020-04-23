Ortaokul Nasıl Yazılır? Orta Okul Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ortaokul Kelimesinin Doğru Yazılışı

Ülkemizde yapılan en çok yazım hataları birleşik kelimelerde yapılmaktadır. Kelimelerin ayrı yada bitişik yazılacağı çoğu zaman bilinmemektedir. Bu konuda Türk Dil Kurumunun resmi sitesinde kelimelerin doğru yazılışları bulunmaktadır.



Ortaokul TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumuna göre ortaokul kelimesi birleşik yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ''ortaokul'' şeklinde olmalıdır.



Ortaokul Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Birleşik kelimelerde çoğu zaman hatalar yapılmaktadır. Ortaokul kelimesinin cümle içerisinde doğru ve yanlış şekilde kullanımı aşağıda örnekler ile belirtilmiştir.



- Kardeşim bu sene ortaokula başlayacak. ''Ortaokul'' kelimesi birleşik yazıldığı için doğru kullanılmış.

- Kardeşim bu sene orta okulu bitirecek. ''Ortaokul'' kelimesi ayrı yazılmamalıdır. Yanlış kullanılmış.



Ortaokul Nedir?



Ortaokul öğrencilerin ilkokuldan sonra liseye hazırlandıkları 3 yıllık öğretim okuludur