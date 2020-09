P Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi P Olan Hayvanlar

Pars ve panter gibi tamamı vahşi doğada yaşayan hayvan türleri de mevcuttur. Her birinin yaşam alanları, beslenme alışkanlıkları ve diğer özellikleri birbirinden farklıdır.



P Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Papağan: Tropik bir kuş türü olan papağanın dünya genelinde 300'den fazla türü bulunmaktadır. Muhabbet kuşundan sonra evlerde en çok bakılan kuş türüdür. Genellikle Amerika ve Afrika kıtasında bulunur. Bazı türleri 200'den fazla kelime konuşabilir. Sosyal bir yapıdadırlar ve bulundukları her ortama kolaylıkla adapte olurlar. Parrotlet, Loriini, Eklektus ve Sultan papağını gibi türleri mevcuttur.



2- Panda: Dünyadaki birçok sağlık kurumu tarafından koruma altına alınan pandaların sayısı her geçen gün azalmaktadır. Genelde bambu yapraklarıyla beslenirler. Ana vatanı çin olan pandalarda aile bağları gelişmiştir. İnsanlarla kolay iletişim kurarlar ve sakin tabiatlıdırlar. Dev panda türleri Bambu Ayısı adıyla da biliniyor. Duygusal zekaları gelişmiştir. Yalnız kaldıklarında depresyona girebilirler.



3- Penguen: Sadece Güney Amerika bölgesinde ve Antartika'da yaşarlar. Ana besin kaynağı olan kril adlı yiyeceklerin tükenmek üzere olması soylarının tükenme riskini doğurmuştur. Aslanlar gibi penguenlerde de avlanma görevi dişiye aittir. Erkek, yumurtaları korumak için evde kalır. Tek eşli bir canlı türü olan penguenler koloni halinde yaşar. Boyları uzun olanlar, İmparator Penguen adıyla bilinir.



4- Pars: Dört büyük kediden biri olan Pars, aslan ve panterden doğmuş melez bir ırktır. Diğerlerinin aksine bacakları oldukça kısadır ve bu nedenle ağaçlara rahatlıkla tırmanabilir. Gör duyuları gelişmiştir. Çoğu zaman gündüz değil geceleri avlanırlar. Genellikle gizlenerek yaşayan parslar, insanlardan korkar. Bu özelliğiyle de diğer kedigillerden farklıdır.



5- Panter: Genellikle siyah renkli olurlar ve Kara Panter adıyla bilinirler. Nadir de olsa beyaz panter çeşitleri de mevcuttur. Vücudunda benek olmayan tek kedi türüdür. Tek başına avlanırlar. En büyük düşmanları pumadır. Genellikle yağmur ormanlarında görülür.



6- Piton: En büyük yılan türlerinin başında gelir. Zehirli olmamalarına rağmen son derece tehlikelidir. Avlarını genelde boğarak etkisiz hale getirirler. Yaygın olarak Avustralya ve Afrika'da yaşayan pitonlar boyu 10 metreye kadar ulaşabilir.