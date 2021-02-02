Paleografya Nedir? Paleografya Bilimi Neyi İnceler?

Yunanca “palaios graphe” gelen paleografya eski yazı demektir. Paleografya ile ilgili daha detaylı bilgilere bakalım.

Paleografya Nedir?

Eski yazı anlamına gelen paleografya nedir, paleografya toplumların geçmiş dönemlerde kullanmış oldukları yazıları inceler. Tarih boyunca kullanılmış olan alfabeleri inceleyerek çözer. Böylece geçmişte olan yazıya dökülmüş tarihi olayların aydınlatılmasına katkı sağlar.

Paleografya Bilimi Neyi İnceler?

Eski toplumların dilini bilmek tek başına tarihi araştırmak da yeterli değildir. Kullanılan yazının bilinmesi gerekir, paleografya bilimi de eski toplumların kullanmış oldukları yazıları inceler.

Mısır tarihini araştırmak için hiyeroglif yazısını, Mezopotamya tarihini araştırmak için çivi yazısını, Orta Asya Türk tarihini araştırmak için Orhun ve Uygur yazıları ile Çin yazısını, Osmanlı, İran ve Arap tarihi için Arap yazısını, Slav milletlerinin tarihi için Kiril yazısını, Avrupa milletlerinin tarihini araştırmak için de Latin yazısını bilmek gerekmektedir.

İlk önce 1700 yıllarında Yunan paleografya bilimi kurulmuş daha sonra ise Latin paleografya bilimi kurulmuştur. Paleografa bilimi önemli tarihi meseleleri aydınlatmada oldukça önem arz etmektedir. Buna örnek olarak Kadeş Antlaşması verilebilir. Milattan önceki dönemlerde Mısır ve Hitit uygarlıkları arasında büyük çaplı bir savaş yapılmıştır. Ve bu savaş sonrasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır. Paleografya bilimi ile ilgilenen bilim insanları bu antlaşma üzerine çalışmalar yaparak tarihi bir olayı aydınlatmak için büyük fayda sağlamışlardır.

Paleografya Biliminin Önemi

Paleografya tarihsel süreç boyunca varlığını korumyı başarmıştır. Eski yazıtlar, eski madenler, eski taşlar üzerinde yazan her türlü kültürel anlam taşıyan değerin anlaşılmasını sağlamıştır. Bu bilim sayesinde geçmiş tarihte yaşayan insanların bir taş bir kaya üzerine yazdıkları alfabeler, çizdikleri imgeler ne anlama geliyor öğrenebiliyoruz. Bu anlamda paleografya tarihsel önem taşıyan bir bilimdir.

Paleografi bilimi ile ilgilenen araştırmacılar kendilerini bu eski alfabeleri anlayabilmek için geliştirirler. Çoğu eski alfabenin birden çok kullanım şekli vardır. Bu yönden bakarsak çalışması oldukça zor bir alandır. Paleografya bilimi sayesinde artık o alfabeleri ve yazım dillerini bilen kullanan kimse olmadığı halde, eski toplumları, kültürleri ve sosyal yapıyı anlayabiliyoruz. Geçmişe dair bir ışık olması bakımından çok önemli bir bilimdir.