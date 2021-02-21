Palyatif Bakım Nedir, Neden Önemlidir? Palyatif Bakım Nasıl Yapılır Ve Nerelerde Uygulanır?

Palyatif bakım, çok riskli hastalığa sahip hastalara destek veren bir tıp anlayışıdır.



Palyatif Bakım Nedir? Neden Önemlidir?



Bazı hastalıkların hayati riski çok yüksektir. Ölümcül bir hastalığa yakalanan kişileri psikoloji kötü şekilde etkilenir. Bu yüzden bu kişilerin ve ailelerinin destek alması hastalık süresince önemli bir konudur. Bu konuda yardım sağlayan bir bakım bulunuyor. Palyatif bakım, bu hastalıklara sahip kişilere ve ailelerine destek veren bir tıp anlayışı olarak biliniyor. Bu bakımın önemi oldukça fazladır. Özellikle sayılı günü kalan hastaların daha iyi bir zaman geçirmesi bu bakımın amaçları arasındadır.



Palyatif Bakım Nasıl Yapılır ve Nerelerde Uygulanır?



Palyatif bakımın her hastalığı kapsayan bir bakım çeşidi değildir. Bu bakım genellikle sayılı günü kalmış ve ölümcül hastalığa yakalanmış kişilere yapılır. Amaçları arasında her zaman hastaların daha iyi bir şekilde son günlerini geçirmesi bulunuyor. Sayılı günleri kalan kişilerin son günlerini en iyi şekilde geçirmesi için sağlanan bir bakım sürecidir. Hastaların mutlu ve kaliteli günler geçirmesi için sağlanan bakım türleridir.



Hastaların bu durumda kendini iyi hissetmesi çok önemlidir. Kalan günlerini üzgün ve kötü geçirmesi bu bakım türüyle önleniyor. Hastaların kötü düşünceye sahip olmaması için gerekli tüm işlemler yapılıyor. Bu hastalar kendini daha iyi hissederek kalan günlerini mutlu bir şekilde geçirebilir. Palyatif bakımlar genellikle vakıflar tarafından gerçekleşiyor. Hastalar belirlenerek hem sosyal hem de psikolojik olarak destek sağlanıyor ve hastaların son günlerini iyi geçirmesi için birçok olanak sağlanıyor.