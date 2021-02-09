Paraben Nedir, Ne İşe Yarar? Paraben Nerelerde Kullanılır, Zararları Nelerdir?

Birçok farklı sektör açısından paraben büyük bir öneme sahiptir. Değişik ürünlerde amaca uygun şekilde kullanılan paraben, aynı zamanda merak edilen yapılar içerisinde geliyor.

Paraben Nedir?

Çok sık duyulması ile beraber en çok merak edilen konular içerisinde paraben nedir sorusu geliyor. Özellikle kozmetik ürünlerinde kullanılan ve koruyucu amaçlı değerlendirilen, bu amaca uygun kimyasal ürüne paraben denir.

Paraben Ne İşe Yarar?

Gün içerisinde tüketilen birçok farklı ürün gün içerisinde paraben kimyasal içeriği yer alır. Bu bağlamda sağlık açısından farklı özellikleri ile beraber amaca uygun değişik seçenekler doğrultusunda yaygın olarak değerlendirilmektedir.

- Tüketiciyi korumak

- Zararlı bakterilerin oluşumunu engellemek

- Ürünlerde küf oluşumunun önüne geçmek

- Mikroorganizmalara karşı etkin bir koruma sağlamak.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı günümüzde paraben birçok değişik ürün içerisinde değerlendiriliyor.

Paraben Nerelerde Kullanılır?

Paraben birçok değişik üründe kullanılan ve koruyucu özelliği olan kimyasal bir yapıdır. Özellikle küflenme ile beraber bakteri oluşumunu engelleme noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

- Kozmetik ürünlerinde

- Belli başlı bazı gıda ürünlerinde

- İlaç sektöründe

Genel olarak yukarıdaki farklı sektörler üzerinden değişik ürünlerde oldukça fazla kullanıldığını Dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda farklı paraben yapıları değişik isimler üzerinden ürünlerde kullanıldığı için, genelde bu bilgi tüketiciye verilir.

Paraben Zararları Nelerdir?

Her ne kadar birçok farklı üründe paraben kullanılsa bile, aynı zamanda belli başlı bazı yan etkileri ve zararları olduğunu söylemek mümkün. Özellikle cildi hassaslaştırabilir ve bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Aynı zamanda deri hastalıkları, egzama, alerji tepkimeleri ile beraber tahrişe sebebiyet verebilir