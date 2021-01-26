Pardesü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Pardösü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Pardösü kelimesinin kullanım şekli genellikle yanlış yazımlar ile ifade ediliyor. Bu durumun önüne geçmek için kelimelerin doğru yazım biçimleri hakkında detaylı bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Özellikle sık kullanılan kelimelerin doğru yazımı son derece önemlidir. Pardesü TDK verilerine göre de sık hata yapılan bir kelime olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden TDK pardösü kelimesinin doğru yazımını paylaşıp destekliyor.

Pardesü Nasıl Yazılır?

Pardesü kelimesinin doğru yazım şekli pardösü şeklindedir. Pardesü veya pardisö gibi yazım şekilleri yanlış yazım olarak değerlendiriliyor.

TDK'ya Göre Pardösü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK verilerine göre pardösü kelimesinin doğru yazılışı pardösü şeklindedir. Pardesü veya pardisö gibi yazımlar yanlış olarak kabul ediliyor.