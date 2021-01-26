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    HaberlerEğitim Haberleri Pardesü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Pardösü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    26.01.2021 - 16:48 |

    Pardesü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Pardösü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Yazım hataları yapılarak cümle bütünlüğünün bozulmasına sebep olan kelimeler arasında pardösü kelimesi de yer alıyor. Bu kelime genellikle imla hataları ile karşımıza çıkıyor. TDK verilerine göre pardösü kelimesinin yazım yanlışı çoğunlukla imla kurallarının aksatılması olarak biliniyor. Zengin metin belgeleri hazırlarken yazım yanlışlarının sıfır noktada olması gerekiyor. Bunun için de yazım yanlışları hakkında detaylı bir araştırma yapıp doğru yazım biçimlerini sizin için derledik.

    Pardesü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Pardösü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Pardösü kelimesinin kullanım şekli genellikle yanlış yazımlar ile ifade ediliyor. Bu durumun önüne geçmek için kelimelerin doğru yazım biçimleri hakkında detaylı bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Özellikle sık kullanılan kelimelerin doğru yazımı son derece önemlidir. Pardesü TDK verilerine göre de sık hata yapılan bir kelime olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden TDK pardösü kelimesinin doğru yazımını paylaşıp destekliyor. 

    Pardesü Nasıl Yazılır?

    Pardesü kelimesinin doğru yazım şekli pardösü şeklindedir. Pardesü veya pardisö gibi yazım şekilleri yanlış yazım olarak değerlendiriliyor. 

    TDK'ya Göre Pardösü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK verilerine göre pardösü kelimesinin doğru yazılışı pardösü şeklindedir. Pardesü veya pardisö gibi yazımlar yanlış olarak kabul ediliyor.

     

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