Pasarofça Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Pasarofça Anlaşması Osmanlı Devleti ve Avusturya ve Venedik tarafından imzalanmış, Osmanlı tarihinde en önemli siyasi anlaşmalardan bir tanesidir. Gerileme döneminde imzalanan antlaşmalardan biri olan Pasarofça Anlaşması sonuçları itibariyle Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.

Pasarofça Anlaşması Kısaca Özeti

Pasarofça Anlaşması Osmanlı Devleti 1711 yılında Rus ordusunun üzerine giderek orduyu sıkıştırdığı halde bu avantajlı durumdan yararlanamamıştır. Daha önceki savaşlarda kaybettiği toprakları geri alamamıştır. Bu süreçte Rusya'nın üzerinde etkili olduğu Karadağ ayaklanmış ayaklanma sonucunda Venedik’ten yardım almıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti de Venedik’e Karadağ’a yardım ettiği için savaş açmıştır.

1715 yılında Osmanlı Mora yarımadasını ele geçirmiştir. Bu süreçten sonra ise Mora Yarımadası'nın alınması sebebiyle Avusturya'da Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Osmanlı ve Avusturya ordusu Varadin yakınlarında çarpışmaya başlamış, Sadrazam Damat Ali Paşa savaş sırasında şehit olmuştur. Osmanlı Devleti bu savaştan geri çekilmeye başlamıştır. Savaşta başarılı olamayacağını düşünen Osmanlı Devleti bu sırada toprak kaybetmiştir. Tamişvar, Belgrad ve Banat Avusturya Devleti’ne eline geçmiş bunun üzerine Osmanlı Devleti de Avusturya Devleti'nden ateşkes istemiştir.

Pasarofça Antlaşması Tarihi

Pasarofça Anlaşması; Osmanlı Devleti ile Avusturya Venedik olmak üzere 21 Temmuz 1718 yılında Sırbistan'a bağlı Pasarofça kasabasında imzalanmıştır. Avusturya karşısında yenik duruma düşmeye başlayan Osmanlı Devleti barış Antlaşması İstemek zorunda kalmış, 5 Haziran 1718 ile başlayan görüşmeler 21 Temmuz'da kadar devam etmiştir. Avusturya bu süreçte Osman Devleti’nden ağır isteklerde bulunmuş ancak Osmanlı bu durumu kabul etmemiştir. Bu sebeple görüşmeler uzun sürmüş özellikle Osmanlı Devleti birçok toprağını bu antlaşma ile kaybetmiştir.

Pasarofça Anlaşması Maddeleri

Pasarofça Anlaşması maddelerine göre;

- Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'nde kalacak

- Kuzey Sırbistan Tamışvar, Semendire, Banat, Belgrad, Eflak bölgelerinin Batı kısmı Avusturya'nın

olacak

- Dalmaçya ve Arnavutluk kıyıları Venedik’in olacak.

Maddeleri sonucu Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde yaptığı ve toprak kaybettiği bir antlaşmadır. Bu sebeple Pasarofça Anlaşması gerileme dönemi anlaşmalarını başında gelir.

Pasarofça Antlaşması Önemi Ve Özellikleri

- Pasarofça Anlaşması Osmanlı Devleti’nin toprak kazanmak için görüşmelere başladığı ancak gerileme döneminde olan Osmanlı Devleti için toprak kaybı ile sonuçlanan bir anlaşmadır.

- Anlaşma ile 3 devlet arasında karşılıklı akınlar ve yağmalar son bulmuştur son bulmuştur.

- Avustralya'nın Osmanlı Devleti konsolosluk açması kararı verilmiştir.

- Mora Yarımadası alınmış ancak bölgenin en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Belgrad Avusturya’ya verilmiştir.

- Balkan devletleri arasında ki güç durumu değişmiştir.

- O tarihe kadar ilerleyen Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti bölgede sarsılmıştır.

- Osmanlı hakimiyetinden çıkan Belgrad Avusturya'nın Balkanlar'a girmesi için olanak sağlamıştır. Özellikle Balkan Halkları arasında Avusturya etkisi başlamıştır.

Pasarofça Anlaşması Önemi

- Karlofça Antlaşması ile başlayan barış süreci kesinleşmiş, bu süreç 20 yıl kadar devam etmiştir.

- Bu barış sürecinde Lale Devri yenilikleri etkisini göstermeye başlamıştır.

- Osmanlı aydınlarının batıya bakış açısı ve batı hakkında ki görüşleri değişmiştir.

- Bu süreçte batının her alanda üstün olduğu kabul edilmiş ve batılılaşma hareketleri başlamıştır.