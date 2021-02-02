Pasif Nedir? Pasif İnsan Terimi Ne İçin Kullanılır? (Sosyal Olmayan, Etkisiz, Donuk)

Mutlu olan insanlar günlük hayatta daha aktif olmaktadır. Mutsuz insanlar ise daha pasif bir yaşantı sürmektedir. Pasif nedir ve kimler pasiftir?

Çevremizde birçok insanın pasif olduğunu görmüşüzdür. Pasif bir hayat süren bu insanların birçok farklı nedenleri bulunmaktadır. Bu yüzden hayatlarını daha pasif şekilde sürdürmeyi seçmişlerdir.

Pasif Nedir?

Pasif kelimesinin anlamı bir şeye tepki göstermeyen ve edilgen olan demektir. Pasif olan kişiler hayatını daha içe kapanık bir şekilde yaşamaktadır. Bunun için eylemsiz ve edilgen olarak pasif kelimesi kullanılmaktadır.

Pasif İnsan Terimi Ne İçin Kullanılır?

Pasif insan terimi sosyal hayattan uzak olan ve etkisiz olan kişileri ifade etmektedir. Pasif insanlar dışarıdan bakıldığı zaman oldukça mutsuz görünürler. Duygularını hiçbir zaman dışarıya yansıtmazlar. Aktif insanların aksine daha durgun bir hayat yaşamayı tercih ederler. Tabi bu durum pasif insanların yanında olan kişiler için can sıkıcı olmaktadır. Çünkü, pasif insanlar az konuşurlar ve sosyal aktivitelerden uzak durmaya çalışırlar.

Pasif İnsan Özellikleri

Pasif insanlar mutsuz görünürler: Pasif insanların genellikle yüzleri asıktır ve çevrelerinde mutsuz olarak bilinirler. Mutlu olunacak durumlara tepki vermeyerek normal bir şeymiş gibi karşılarlar.

Sosyal hayattan uzak dururlar: Pasif insanların sosyal hayatları çok zayıftır. Hatta kimi zaman sosyal hayatları olmaz. Sosyal aktivitelerden her zaman uzak durmayı seçerler.

Fikirlerini açıklamaktan korkarlar: Pasif insanların herhangi bir konuda fikri olsa da bunu dile getirmek istemezler. Bu yüzden fikirlerini açıklamaktan korkarlar.

Haklarını savunmazlar: Pasif insanların kendilerini savunması söz konusu değildir. Hakkı oldukları durumlarda bile kendilerini savunmaktan uzak dururlar. Bu yüzden haklı oldukları konularda bile sıklıkla haksız duruma düşerler.

Çekingen davranırlar: Pasif olan insanlar hayatları boyunca hep çekingen olarak kalırlar. Hangi konu olursa olsun utanç duyarak çekingen davranırlar. Söylemek istediklerini veya yapmak istediklerini yapamazlar.

Pasif olan kişilerin mutlaka bu huylarını bırakarak aktif olmaya çalışması gerekmektedir. Aksi halde hayatları çok zor geçer. Hiçbir işte başarı yakalayamazlar ve korkak bir hayat sürerler. Bundan dolayı pasif olmak yerine aktif olmaya çalışmak en doğrusudur.