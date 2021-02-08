Pinhan Ne Demek? (Tdk) Pinhan Kelimesinin Cümle İçinde Kulanımı Nasıldır?

Dilimizde pinhan sözcüğü ile eş anlamlı birçok kelime yer almaktadır. Bunların başında Nihan kelimesi geliyor. Bunun dışında pinhanın yerine kullanılabilecek diğer kelimeler şunlardır: Mahfi, saklı ve örtük.

Pinhan Ne Demek? (TDK)

Mestur kelimesiyle de eş anlamlı olan pinhan, gizlenmiş ve açığa çıkarılmamış olan demektir. Henüz manası bilinmeyen sırlar için de bu kelime kullanılır. Pinhan olmak ise gözden uzaklaşmak, kaybolmak ve gizlenmek manasına gelir.

Pinhan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

1- Dünyada ve evrende bilmediğimiz o kadar çok pinhan sır var ki.

2- Kaşla göz arasında masanın üstündeki defteri pinhan etti.

3- Bazı sırlar var ki biz ne yaparsak yapalım onlar hep pinhan kalır.