Platonik Aşk Ne Demek? Platonik Aşk Belirtileri Nelerdir?

Platonik aşk kavramı birine karşı kişinin kendi duyguları ve hayal gücü ile bağlanması ona aşk hissi duyması olarak bilinmektedir. Platonik aşk yaşayan kişiler genellikle kendi kafalarında yarattıkları karaktere aşık olurlar ve bu kişiyi başka bir kişi ile bağdaştırırlar. Başta dış görünüşü ile etkileyen kişiler zamanla daha derin duygulara dokunarak platonik aşk yaşatabilmektedir.

Platonik Aşk Ne Demek?

Duyguların en yoğun hissedildiği aşklardan biri platonik aşktır. Özellikle karşılıksız olan bu aşklar kişinin kendi hislerini arttırması ile daha çok yoğunlaşmaya başlar. Platonik aşk yaşanılan kişi ile sürekli olarak iletişime geçme isteği bu durumun en net belirtilerinden biridir. Bu duyguyu yaşayan kişiler zamanının çoğunu karşısındakini düşünerek geçirmektedir. Onunla ilgili hayaller kurma ve gelecek planları yapma da bu durumun en belirgin özelliklerinden biridir.

Platonik Aşk Belirtileri Nelerdir?

Platonik aşk yaşayan kişiler genellikle sabah uyandığı zamandan akşam uyuyana kadarki zaman sürecinde bu kişiyi düşünürler. Özellikle gün içerisinde sık sık fotoğraflara bakarak karşısındaki kişiyi kendine hatırlatırlar. Platonik aşk yaşanılan kişiye karşı bir nevi saplantılı hisler duyulmaya başlanmaktadır.

Bu da kişiyi takip etme ve onun bulunduğu yerlerde olma isteğini arttırmaktadır. Yapılan her davranış ve söylenilen her sözde kendisini içine dahil ederek, kişi kendi üzerine alınmaktadır. Sürekli olarak sosyal medya üzerinden bu kişiye bakma ve takip etmek de kişinin duygularını yoğunlaştırarak daha fazla aşk hissini yaşatmaktadır.