Polisitemi Nedir? Tıp Dilinde Polisitemi Ne Anlama Gelir?

Polisitemi bir çeşit hastalığın ismidir. Çok yaygın olmasa da her daim bu hastalığa sahip kişiler görülebilmektedir. Sekonder polisitemi gibi türleri de bulunmaktadır.



Polisitemi Nedir?



Polisitemi kırmızı kan hücrelerini ilgilendiren bir durumdur. Bu kırmızı kan hücrelerine alyuvar da denir. Kırmızı kan hücrelerinin sayısında olması gerekenden fazla bir artış görülebilir. Bu artışın da pek çok sebebi olabilir. Fakat u artışın ismine tıp dilinde polisitemi denilmiştir.



Tıp Dilinde Polisitemi Ne Anlama Gelir?



Vücutta kemik iliği kırmızı kan hücresi yani alyuvar üretmekle görevlidir. Kemik iliğinin üretmesi gereken kırmızı kan hücresinin aşırı olması sonucunda polisitemi rahatsızlığı insan vücudunda gözlenir. İnsan vücudunda belirgin bir şekilde farklı bölgelerde kırmızı renkte benekler bu hastalık ile gözlenir.