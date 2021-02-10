Portfolyo Nedir, Nasıl Hazırlanır? Portfolyo Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İş hayatında hazırlanan portfolyo, genellikle CV ile birbirine karıştırılır. Aslında bu dosyalar, kişinin özgeçmişini de kapsayan detaylı çalışmalardır. İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte portfolyoları elektronik ortamda hazırlamak da mümkün hale gelmiştir.



Portfolyo Nedir, Nasıl Hazırlanır?



Portfolyo, sunum için hazırlanan dosyalara verilen genel isimdir. Cv ile benzer bir yapıda olsa da çok daha detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Bir portfolyo öğrencinin çalışmalarının bütünü değil özetini içermelidir.



Örneğin Radyo - Tv- Sinema bölümünden mezun olan birinin hazırladığı bir portfolyoda yer alması gereken bilgiler:



Mezun olduğu okul

Yazdığı senaryoların taslağı ya da kısa metrajlı senaryo örnekleri

Çalıştığı ve staj yaptığı kurumlar

Referansların isimleri ve iletişim bilgileri

Sertifikaları



Portfolyo Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?



1- Yanlış ya da eksik bilgi verilmemeli:



Hem iş başvurularında hem de eğitim kurumlarında hazırlanan portfolyolar da yanlış ya da eksik bilgiler yer almamalıdır. Dosyanın içinde yer alan bilgiler sadece kişiye ait olmalı ve gerçeği yansıtmalıdır.



2- Akıcı ve sade bir dille yazılmalı:



Verilen bilgilerin net olmasına özen gösterilmelidir. Gereksiz kelime tekrarlarından, uzun cümlelerden ve karmaşık ifadelerden kaçınılmalıdır.



3- Bilgilendirici ve açıklayıcı olmalı:



Portfolyo ilgili kurumlar ve kişiler için referans teşkil eder. Bu nedenle bu tür dosyaların içinde kişisel yorumlar değil net bilgiler yer almalıdır. Portfolyoyu okuyan kişiler, dosyayı hazırlayan kişi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmelidir.