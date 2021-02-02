Pp Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Pp Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Türkiye'de sohbet etmek amaçlı birçok değişik kısaltma bulunur. Yani Türkçe kelimeler kısaltılır ve bazı harfler üzerinden ele alınır. Özellikle dünya çapında İngilizce kelimeler üzerinden gelen bazı kısaltmalar daha yaygın değerlendirilir. Bu kısaltmaları arasında PP bir adım öne çıkıyor.



PP Ne Demek?



PP bir İngilizce kısaltma olarak değerlendirilmektedir. Yani aslına bakılırsa PP ne demek sorusu için, iki kelimeden oluştuğunu ve bu kelimelerin İngilizce olduğunu söylemek gerekir Sosyal medya üzerinde ise belli bir anlamı ifade ederek tanım yapar. İngilizce üzerinden karşılığında ele almak gerekirse pp, ‘Profile picture’ ya da ‘Profile photo üzerinden ele alınarak kısaltma eşliğinde kullanılır.



Sosyal Medyada Kullanılan PP Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Sosyal medya hesapları üzerinde artık anlamlar kısaltma üzerinden ele alınır ve değerlendirilir. Bunlar içerisinde özellik PP son dönemlerde merak edilen kısaltmalar arasında gelmektedir. İngilizce kelimeler olan, ‘Profile picture’ sözcük grubunun kısaltması şeklinde bunu ifade etmek mümkün. Bu kısaltma doğrultusunda herhangi bir sosyal medya üzerindeki kişinin profilini anlatır.