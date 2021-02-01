Proaktif Ne Demek? (Tdk) Proaktif Olmak Ve Proaktif İnsan Ne Anlama Gelir?

Yabancı dilden dilimize giren kelimelerin doğru anlaşılması ve kullanılması genellikle sorun olmaktadır. Bilmeyen ya da bildiğini iddia eden kişilerin Proaktif kelimesini hatalı kullanması bu yazının yazılmasına neden olmuştur. Aslında Latince kökenli olan proaktif kelimesi pro ve active kelimelerinin bileşiminden meydana gelmektedir. Pro ön ya da önce anlamlarına gelebilmektedir. Active ise eylem anlamındadır. Dolayısıyla doğrudan bir çeviri yapıldığı zaman önceden yapılan eylem şeklinde çevirmek mümkün olmaktadır.



Proaktif Ne Demek?



Proaktif kelimesini bir işte ön almak şeklinde çevirmek mümkün olabilir. Bilinçli olarak ya da olmayarak olumlu/olumsuz cari koşulların neticesini değiştirmek amacıyla inisiyatif almak şeklinde tanımlanmaktadır.



Proaktif Olmak ve Proaktif İnsan Ne Anlama Gelir?



Proaktif insan bilinçli bir şekilde veya bilinçsizce meydana gelen hatayı veya hali düzeltmek için insiyatif alandır. Ancak burada bir hataya düşülebilmektedir. Bu hata proaktif insanın hatalı duruma ilişkin sorumluluk aldığı gibi bir anlam çıkarılmasıdır. Ancak gerçek anlam yaşanmakta olan durumların olası eksikliklerini fark ederek durumu kurtarmaktır.