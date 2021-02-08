Ptt Tebligat Sorgulama: Ptt Kargo Tebligat Barkod Numarası Nasıl Öğrenilir, Nasıl Sorgulama Yapılır?

Tebligat sorgulama işlemleri gelişen internet ve teknoloji sonucunda günümüzde vatandaşlar tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir.

PTT Tebligat Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde tebligat sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden veya PTT 'nin resmi sitesi aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Vatandaşlar taraflarına gönderilen kargo tebligatları barkod numarasını girerek internet üzerinden hızlıca kontrol edebilmektedirler.

PTT sitesi üzerinden kargo tebligat sorgulamak için;

l İnternet üzerinden gonderitakip.ptt.gov.tr adresine gidin.

l 13 haneli kargo barkod numarasını açılan pencerede gerekli boşluğa yazın.

l Sağ tarafta mavi renkli kutuda yer alan "Sorgula" sekmesine tıklayın ve kargonuzla ilgili bilgileri görüntüleyin.

E-devlet üzerinden kargo tebligat sorgulamak için;

l İnternet üzerinden turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası, şifre, mobil imza veya e-imza seçeneklerinden birini kullanarak giriş sağlayın.

l Ekranın üst kısmında bulunan arama çubuğuna "PTT kayıtlı gönderi takibi" yazarak arama yapın.

l Çıkan sonuca tıklayarak PTT Genel Müdürlüğü'nün gönderi takip sayfasına gidin.

l 13 haneli barkod numarasını ekrandaki kutuya girin.

l Alt tarafta bulunan güvenlik kodu kısmını ekranda gördüğünüz karakterleri girerek doldurun.

l Ekranın altında bulunan mavi "Sorgula" butonuna basarak kargonuzla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kargo tebligat sorgulama işlemlerinin internet üzerinden yapılması vatandaşlara son derece kolaylık tanıyan bir işlemdir. Vatandaşlar bu şekilde taraflarına gönderilen resmi belgeleri herhangi bir aksama ve karmaşa olmadan takip edebilmekte, resmi belgelerine kısa sürede ulaşabilmektedirler. Mobil uygulama üzerinden de kargo tebligat sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.