R Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi R Olan Bitkiler

Türk alfabesinin biri hariç tüm harfleri ile beraber değişik meyve ve bitki ile çiçek isimleri yer almaktadır. Bu isimler genel kültür amacı altında değerlendirilirken birçok oyunda kullanmak üzerinden de öğrenilmeye çalışıyor. Tabii bu durum faydalı bir etki oluşturmakta ve insanlar pek çok bitki veya çiçek ve meyveleri öğrenme şansı yakalamaktadır. Bu konuda R harfi üzerinden de başlayan birçok kaynağı öğrenmeniz mümkün.



R Harfi ile Başlayan Bitkiler



Şifalı etkileri ve aynı zamanda dünyanın değişik yerlerinde yetişen R harfi üzerinden başlamış bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler hakkında detaylı bilgileri almak suretiyle hem yetiştirebilir hem de değişik amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz.



- Rezene,

- Reyhan,

- Radika otu,

- Rambutan

- Roka,



Hem sıvı yoluyla Tüketim amaçlı hem de farklı Besin kaynakları üzerinde değerlendirmek suretiyle, R harfi üzerinden başlayan bu bitkileri değerlendirebilirsiniz. Büyük birçoğu Türkiye'de yetişirken bazıları dünyanın değişik ülkelerinde ve tropikal alanlarda yetişmektedir.



R Harfi ile Başlayan Çiçekler



Harika renkleri ve mis gibi kokuları ile beraber R harfi eşliğinde başlayan çiçekleri öğrenebilirsiniz. Genel kültür konusunda bu çiçekleri öğrenebilir ya da ev ve işyerleri ile beraber birçok mekanda yetiştirebilirsiniz.



- Rebuti,

- Reyhan,

- Rozet çiçeği,

- Rezene,

- Rudbeckia,

- Ruj çiçeği,



Bu şekilde R harfi ile başlayan çiçekleri değişik amaçlar doğrultusunda ele almanız yeterlidir. Özellikle söz konusu oyunlar olduğu zaman genel kültür amaçlı büyük öneme sahiptir. R harfi üzerinden zorlanmamak adına bu kaynakları ezberlememiz mümkün.



R Harfi ile Başlayan Meyveler



Türk alfabesindeki pek çok harf ile beraber R üzerinden de başlayan meyveler bulunuyor.



- Rambutan,

- Rezene,

- Roka,

- Radika otu,



Bitki olmaları ile beraber aynı şekilde meyve şeklinde de bilinen bu kaynakları değerlendirebilirsiniz. Özellikle isim şehir oynarken bu kaynaklar literatürde geçtiği için geçerli sayılır. Böylece oyunda bir adım öne geçebilir ve daha eğlenceli bir vakit geçirebilirsiniz. Diğer taraftan bu besin kaynaklarını sağlıklı şekilde tüketme şansını değerlendirmemiz mümkün. Farklı mekanlarda yetiştirebilir ve değişik mevsimlerde değerlendirebilirsiniz.