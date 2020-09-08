R Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? R Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde ise R harfiyle başlayan sadece bir şehir bulunuyor. Rize, Karadeniz Bölgesinin kuzeydoğusunda yer almaktadır.



R Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Rize: 3.920 kilometrekarelik bir alana sahip olan Rize, Erzurum, Trabzon, Bayburt ve Artvin şehirleriyle sınır komşusudur. Yayları ile meşhur olan kentte en fazla yetiştirilen tarım ürünlerinin başında çay, fındık, mısır ve elma yer alıyor. Rize'nin en kalabalık ilçeleri Çayeli, Kalkandere, Güneysu, Fındıklı ve İyidere'dir Son verilere göre şehrin nüfusu yaklaşık 350 bindir. Rize'nin en çok turist çeken yerleri ise şunlardır: Ayder Yaylası, Palovit Şelalesi, Çat Vadisi, Fırtına Deresi, Pileki Mağarası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı.



R Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Rusya: Dünyanın en geniş topraklara sahip ülkesi olan Rusya'nın yüz ölçümü 17.098.242 kilometrekaredir. Hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprakları bulunan 6 ülkeden biridir. Dünyanın en derin mağarası olan (2212 metre) Krubera, Abhazya kentinde bulunuyor. Dünyanın en kalabalık 9. ülkesi olan Rusya'nın nüfusu yaklaşık 145 milyondur. En kalabalık şehirleri, Moskova, Kazan, St. Petersburgh, Ufa, Soçi, Rustav Na Dou ve Astrahan'dır.



Rusya'nın başkenti: Moskova



2- Romanya: Orta Avrupa'da yer alan Romanya, Sırbistan, Moldova, Bulgaristan ve Ukrayna ile sınır komşusudur. Nüfusu yaklaşık 20 milyon olan ülkenin yüz ölçümü ise 238.397 kilometrekaredir. Ülke 2007 yılında Avrupa Birliğine üye oldu.



Romanya'nın Başkenti: Bükreş



3- Ruanda: Afrika kıtasında yer alan Ruanda, Tanzanya, Burundi ve Kongo ile sınır komşusudur. 1 Temmuz 1962 tarihinde kurulan ülkenin yüz ölçümü 26.338 kilometrekaredir. Doğal güzellikleriyle ünlü ülkede Volcanoes Milli Parkı ve Virunga Dağları bulunmaktadır.



Ruanda'nın Başkenti: Kigali



R Harfiyle Başlayan Şehirler



Roma ve Ravenna - İtalya

Rafha - Suudi Arabistan

Rabaraba - Papua Yeni Gine

Rahim Yar Khan - Pakistan

Ramadi - Irak

Rampart ve Rangely - ABD

Regina - Kanada

Rennes - Fransa