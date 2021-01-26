26.01.2021 - 02:42 |
Rağmen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ramen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Sadece bir ya da birkaç kelimeyle birlikte kullanıldığında bir anlama gelen kelimelere edat adı verilir. Dil bilgisi kurallarına göre rağmen bağlaç değil edattır. Bir olayın ya da durumun beklenenden farklı geliştiğini ifade etmek için bu kelime kullanılır. Örneğin ''Buna rağmen.'' - ''Tüm yaptıklarına rağmen''. TDK'ya göre rağmen nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Rağmen ile karşın kelimeleri eş anlamlıdır. Birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamı değişmez. Örneğin: ''Tüm yaptıklarına rağmen / karşın onu bağışladım.''
TDK'ya Göre Rağmen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Râmen - Yanlış
''Ğ'' yerine ''A'' harfinin üstüne şapka işareti koymak hatalıdır.
Ragmen - Yanlış
Rahmen - Yanlış
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Rağmen
Rağmen Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Onca yıl geçmesine rağmen onu aklımdan çıkaramadım. - Doğru
2- Her şeye ragmen hayat yaşamaya değer. - Yanlış
Not: Rağmen edat olduğu için cümleye bu kelimeyle başlanamaz.
Rağmen buradayım. - Yanlış.
Her şeye rağmen buradayım. - Doğru