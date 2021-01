Rağmen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ramen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Rağmen ile karşın kelimeleri eş anlamlıdır. Birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamı değişmez. Örneğin: ''Tüm yaptıklarına rağmen / karşın onu bağışladım.''



TDK'ya Göre Rağmen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Râmen - Yanlış



''Ğ'' yerine ''A'' harfinin üstüne şapka işareti koymak hatalıdır.



Ragmen - Yanlış

Rahmen - Yanlış



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Rağmen



Rağmen Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Onca yıl geçmesine rağmen onu aklımdan çıkaramadım. - Doğru

2- Her şeye ragmen hayat yaşamaya değer. - Yanlış



Not: Rağmen edat olduğu için cümleye bu kelimeyle başlanamaz.



Rağmen buradayım. - Yanlış.

Her şeye rağmen buradayım. - Doğru