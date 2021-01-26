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    HaberlerEğitim Haberleri Rağmen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ramen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    26.01.2021 - 02:42 |

    Rağmen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ramen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Sadece bir ya da birkaç kelimeyle birlikte kullanıldığında bir anlama gelen kelimelere edat adı verilir. Dil bilgisi kurallarına göre rağmen bağlaç değil edattır. Bir olayın ya da durumun beklenenden farklı geliştiğini ifade etmek için bu kelime kullanılır. Örneğin ''Buna rağmen.'' - ''Tüm yaptıklarına rağmen''. TDK'ya göre rağmen nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Rağmen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ramen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Rağmen ile karşın kelimeleri eş anlamlıdır. Birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamı değişmez. Örneğin: ''Tüm yaptıklarına rağmen / karşın onu bağışladım.''

    TDK'ya Göre Rağmen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Râmen - Yanlış

    ''Ğ'' yerine ''A'' harfinin üstüne şapka işareti koymak hatalıdır.

    Ragmen - Yanlış
    Rahmen - Yanlış

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Rağmen

    Rağmen Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Onca yıl geçmesine rağmen onu aklımdan çıkaramadım. - Doğru
    2- Her şeye ragmen hayat yaşamaya değer. - Yanlış

    Not: Rağmen edat olduğu için cümleye bu kelimeyle başlanamaz.

    Rağmen buradayım. - Yanlış.
    Her şeye rağmen buradayım. - Doğru

     

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