Rahman İsminin Anlamı Nedir? Rahman Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Rahman ismi Müslümanlar arasında çokça kullanılan bir isimdir. Rahman, ismi Allah'ın özel isimleri arasında yer almaktadır.



Rahman İsmi Ne Demek?



Rahman ismi Arapça kökenli bir isim olup dini anlamda olumlu bir manaya sahiptir. Rahman kelimesi cümle içerisinde sıfat özelliği taşımakta ve Allah-u Teala’yı nitelendirmek için kullanılmaktadır. 6 harften oluşan Rahman kelimesi dini anlam taşıdığı için ve Türkiye'de İslam dinine sahip Müslüman bir çoğunluğun yaşadığı ülkelerden birisi olduğu için de bu ismim çok sık kullanılması olağandır.



Rahman isminin anlamı Rahmet ve merhamettir. Yani kişide acıma duygusunun olması, bunun yanı sıra bağışlama, kalbin katı olmaması, şefkat ve ihsân anlamlarına gelir. “Rahmân” ve “Rahîm” isimleri ise birlikte kullanıldığında çok şefkatli olan ve aynı zamanda çok merhametli, merhamet eden anlamındadır.



Rahman İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



İnsanlar ebeveynlerine isim verirken bu ismin Kuran'ı Kerim'de yer alıp almadığına önem verirler. Rahman ismi Kuran'ın birçok yerinde geçen bir isimdir. Aynı zamanda Allah'ın var olan 99 isimlerinden birisi olma niteliği taşır. Bu nedenle de kutsiyeti büyük olan isimlerdendir.