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    HaberlerEğitim Haberleri Random Ne Demek? Random Atmak, Random Gülmek Ne Anlama Gelir?
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    24.04.2020 - 05:18 |

    Random Ne Demek? Random Atmak, Random Gülmek Ne Anlama Gelir?

    Son dönemlerde merak edilen ve anlamı öğrenilmek istenen kelimeler arasında Random geliyor. Ayrıca cevabı bulunmak istenenler arasında random atmak ya da random gülmek gibi tabirler de yer almaktadır. Peki, random ne demek? Random atmak, random gülmek ne anlama gelir? İşte detaylar.

    Random Ne Demek? Random Atmak, Random Gülmek Ne Anlama Gelir?

    Random kelimesi İngilizce kaynaklı bir sözcüktür. Random sözcüğünün Türkçe karşılığı ‘rastgele’ şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle mesaj ya da sosyal medya kapsamında herhangi bir anlam ifade etmeyen harflerin bir araya getirilmesi ile ele alınan bir eylemdir. 

     Random Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

     Random kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında karşımıza ‘rastgele’ anlamı çıkar. Özellikle bu anlam mesaj atarken herhangi bir kurulacak kelime olmadığı zaman eğlenceli bir durum karşısında gülmek amaçlı atılmaktadır. Yani random atmak daha çok gülmek amaçlı, kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar komik bir durumu anlatmak olarak dile getirilebilir. 

     Rastgele klavye üzerinde anlam ifade etmeyen kelimeler bir araya getirilerek çok büyük kahkaha anlamına gelen random gülmek gerçekleştirilir. Komik bir duruma ne kadar yüksek ifade verildiğini anlatacak bir terim olarak da öne çıkmaktadır.

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