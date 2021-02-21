Raziye İsminin Anlamı Nedir? Raziye Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sadece kız çocukları için kullanılan Raziye ismi boyun eğen ve rıza gösteren demektir. Türkiye’de ortalama her 1.820 kişiden birinin ismi Raziye olarak kayıt altına alınmıştır. Raziye isminin rengi pembedir.



Raziye Ne Demek?



Birden fazla anlamı bulunan Raziye ismi rıza gösteren ve boyun eğen anlamlarına geliyor. Öte yandan Raziye isminin kökeni Arapçadır. Raziye isminin bir diğer anlamı ise kabul edendir. İslami açıdan da önemli isimlerden birisi olan Raziye ismi gündüz ve gündüze ait olan demektir. Raziye isminin bir diğer anlamı ise razı olan ve razı olmuş şeklindedir. Raziye ismi aynı zamanda Hz. Fatıma (s.a) lakabı olarak geçmektedir.



Raziye İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Türkiye’de en fazla duyulan ve bilinen kız çocuk isimlerinden birisi olan Raziye ismi, her ne kadar fazla duyulsa da anlamı tam olarak bilinmemektedir. Kız çocukları için Raziye ismini düşünen anne ve babaların dikkat ettikleri bir diğer konu ise ismin kuranda geçip geçmediğidir. Raziye ismi kuranda geçmektedir. Aynı zamanda anlamı bakımından çocuğunuza verilebilecek en iyi isimlerin başında geliyor.