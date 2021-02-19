Recai İsminin Anlamı Nedir? Recai Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan Recai ismi aynı zamanda güzel bir anlam taşıyan etkili adlar içerisinde yer alır. Son yıllarda çok fazla tercih edilmese bile yeniden gündem haline gelmiş durumda. O yüzden birçok anne ve baba bu güzel isim hakkında internet üzerinden de bilgi almaya çalışıyor.

Recai Ne Demek?

Dini açıdan da önemli bir anlamı bulunan Recai İsmi, değişik ifadeler üzerinden değerlendirilmektedir.

- İsteyen, rica eden ve yalvaran

- Allah'a yalvaran

- As-hab’ın kullanmış olduğu isimlerden

İslami açıdan ve aynı zamanda tarihi yönden de önemli bir isim olarak Recai adını kullanabilirsiniz. Erkek çocuklar için özellikle yakışan ve değer gören güzel isimler içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda farklı ve güzel bir okunuş sunduğunu da eklemek mümkündür.

Recai İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Recai ismi kökeni Arapça olan ve Türkçede yaygın kullanılan adlardan biridir. Bu ismi değerlendirmek isteyen birçok anne ve baba Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Recai ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almayan özel adlardan biridir. Tek başına veya başka isimler üzerinden kullanılabilecek en özel adlar içerisinde yer alır.