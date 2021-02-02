Reflektör Nedir? Araçlarda Reflektör Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Reflektörler mutlaka her araçta bulunması gereken en önemli malzemeler içerisinde yer alır. Birbirinden farklı tasarımlara ve modellere sahip olan reflektör çeşitleri, özellikle geceleri etkin bir aydınlatma imkanı sağlar. Aynı zamanda pek çok kişi reflektör nedir sorusunun cevabını internet üzerinden almaya çalışıyor.

Reflektör Nedir?

Arıza veya kaza söz konusu olduğu vakit araçların yolda kullandığı ışık sistemlerine reflektör denmektedir. Özellikle reflektörler sayesinde uzaktan giden araçlar yol kenarında duran araçları fark edebilir. Böylece yaşanabilecek olası kazaların önüne geçme şansı elde edilebilmektedir. En önemlisi geceleri etkin bir ışıklandırma sistemi sağladıkları için, kazaları önemli oranda minimum seviye çekme imkanı sağlar. Bu konuda kullanılan birçok değişik tasarıma sahip reflektör çeşidinin olduğunu söylemek mümkündür.

- Traktör reflektörleri

- Kamyon ya da tır reflektörleri

- Bariyer reflektörleri

- Reflektör lamba çeşitleri

Her biri amaca uygun olarak kullanılabilir ve kazaların önüne geçme konusunda önemli bir fırsat sağlar.

Araçlarda Reflektör Ne İşe Yarar?

Hangi araç modeli olursa olsun mutlaka arıza yaşama durumu ile karşı karşıya kalabilir. Aynı zamanda hiç istenmese bile böyle birtakım kazalar da söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda yoldan geçecek arabaların, yol kenarındaki araçlar ile çarpışma masası ve kazaların önlenmesi için reflektör kullanılmaktadır. Oldukça güçlü bir ışıklandırma sistemi olması ile beraber, karşıdan gelen araçların rahatlıkla durumu fark etmesine imkan verir. Yaklaşık olarak 150 metre kadar uzak mesafeden görme imkanı tanıyan reflektörler, kırmızı renk üzerinden genelde iki tane kullanılması önerilir.

Araçlarda Reflektör Nasıl Kullanılır?

En çok merak edilen konular içerisinde söz konusu durumlar yaşandığı zamana reflektörlerin nasıl kullanılacağıdır. Genel olarak reflektörler araç sağ tarafa çekildiği vakit, karşıdan gelecek araçların 150 metre uzaktan görebileceği biçimde konumlandırılır. Tabii dönemeçler ya da tepeler olduğu vakit 30 metreden görebilecek biçimde konumlanması çok önemlidir.

Bu doğrultuda reflektör çeşitlerinden biri aracın ön tarafına yerleştirilir. Diğeri ise aynı şekilde zıt olarak aracın arka tarafına yerleştirilir. Böylece her iki taraftan gelen araçlar reflektörleri görerek sağlıklı şekilde yollarına devam etme şansı elde ederler. Günümüzde araçlarda reflektör bulunması bir mecburiyet haline gelmiş durumda.