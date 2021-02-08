Regülasyon Nedir? Tdk'ya Göre Regülasyon Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

Regülasyon kelimesi uzun bir kelimedir. Buna ek olarak sadece okunuşunda bile Türkçe kökenli olmadığı da anlaşılabiliyor. Günlük hayatta da çok fazla karşımıza çıktığından bu kelimenin anlamının bilinmesinde fayda var.



Regülasyon Nedir?



Regülasyon regüle etmek kökeninden gelir. Regüle etmek bir şeyi düzenlemek anlamında kullanılır. Bu bakımdan regülasyon da bu eylemin isimleştirilmiş halidir. Manası bakımından düzenleme ya da ayarlama olarak kullanılmaktadır. Köken olarak Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçeye yerleşmiştir.



Türk Dil Kurumuna Göre Regülasyon Kelimesinin Anlamı Ne Demek?



Türk dil kurumunun bu kelime için tanımlaması oldukça basit. Ayarlama ve düzenleme olarak Türk dil kurumu sitesinde yer alıyor. Bu bakımdan anlamı da basit olmasına karşın söylenmesi biraz zor olabiliyor.