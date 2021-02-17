Reşit İsminin Anlamı Nedir? Reşit Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Reşit kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede isim olarak kullanılan adlardan biridir. Özellikle etkili ve güzel bir anlam taşıdığı için sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. Tabii kolay ve etkili bir okunuş kapsamında da çok tercih edilmektedir. Tabii günlük kelime anlamının dışında isim anlamı olarak farklı bir ifade sunduğunu da söylemek mümkün.



Reşit Ne Demek?



Sözcük ve isim anlamı açısından Reşit değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda isim anlamı üzerinden şu ifadeler öne çıkıyor;



- Akıllı

- İyi davranan



Bu isim anlamları ile beraber aynı zamanda kelime anlamları üzerinden de belli başlı bazı ifadeler sunar.



- Doğru yolu tutan

- Ergin



Böylesi güçlü ve etkili anlamları ile beraber ister kelime ister isim anlama üzerinden değerlendirebilirsiniz.



Reşit İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Erkek çocukları için değerlendirilen Reşit isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Reşit adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kelime ya da isim anlamı üzerinden her şekilde güzel bir ifade sunan Reşit adını, minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda tek başına veya başka isimler üzerinden de değerlendirmek mümkün.